O Grupo Pestana não está interessado em vender os 49% que detém na Enatur antes do final da concessão da rede de Pousadas de Portugal, prevista para 31 de dezembro de 2026. Em entrevista ao Jornal de Negócios o CEO José Theotónio explicou que vender antecipadamente a participação desvalorizaria a posição do grupo, sobretudo porque a nova concessão deverá ter um valor significativamente superior. Ainda assim, o maior grupo hoteleiro português admite negociar uma venda antecipada caso o Turismo de Portugal apresente um preço considerado justo.

O Turismo de Portugal propôs adquirir a participação antes do término da concessão, mas, segundo um acordo de 2003, a opção de compra só pode ser exercida após o fim do contrato e a abertura de uma nova concessão. O Grupo Pestana propôs que o Estado faça a oferta e, se o preço for satisfatório, a venda dos 49% será efetuada, caso contrário, o grupo terá a opção de adquirir os 51% do Estado com um acréscimo de 10% sobre a proposta. O objetivo é garantir que qualquer operação antecipada reflita o valor real da participação, que, segundo o CEO, aumentou desde a privatização.

José Theotónio, antigo candidato a diretor financeiro do Benfica caso João Noronha Lopes tivesse vencido as eleições, destaca que o investimento inicial de 18 milhões de euros na participação da Enatur transformou a empresa numa entidade agora avaliada em cerca de 54 milhões de euros, com a dívida reduzida para 2,7 milhões. A decisão de vender ou não dependerá também dos termos da nova concessão: se o grupo mantiver a gestão como concessionário ou se outro operador oferecer um valor elevado, os 49% poderão valorizar ainda mais. Segundo Theotónio, a atual situação das Pousadas, com receitas superiores e maior rentabilidade, torna a venda antecipada pouco vantajosa.