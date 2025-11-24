Indra lança fundo até 200 milhões para investir em defesa

O grupo espanhol Indra lançou esta segunda-feira um fundo de investimento de até 200 milhões de euros para apoiar empresas ligadas à defesa. A empresa, que emprega mais de 600 pessoas em Portugal, pretende apostar primeiramente em alvos de Espanha, mas também oriundos de qualquer país da União Europeia ou membro da NATO.

O fundo Indraventures I irá investir maioritariamente em empresas em fase de expansão com modelos de negócio consolidados (onde ficarão, pelo menos, 60% dos recursos) e até 40% poderá ser alocado a empresas em fase inicial, cujos produtos ou serviços ainda se encontram em fase de validação, segundo o prospeto publicado pela CNMV – Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Na prática, vai concentrar os investimentos em tecnológicas de dupla utilização (dual-use) — ou seja, com fins civis ou militares — com potencial de crescimento nos setores aeroespacial, cibersegurança, defesa e das chamadas tecnologias emergentes, onde se inclui a inteligência artificial, a computação (edge computing), quântica, realidade virtual e aumentada, entre outras.

“O fundo realizará investimentos em empresas com elevado potencial de crescimento nas suas fases de expansão e crescimento, com modelos de negócio atrativos, bem como em empresas em fase inicial (early stage) e capital de desenvolvimento”, lê-se no documento enviado ao regulador espanhol dos mercados.

A cotada no índice Ibex 35, liderada por Ángel Escribano, nomeou o BNP Paribas como assessor financeiro e a sociedade de advogados Gómez-Acebo & Pombo para apoio jurídico.

Mais de 40 milhões em fábrica nos EUA

Este é um segmento core para a Indra. No início de novembro, a companhia com sede no município espanhol de Alcobendas anunciou um investimento de mais de 50 milhões de dólares (cerca de 43,4 milhões de euros) nos Estados Unidos para a construir e equipar uma nova fábrica que irá expandir a sua capacidade industrial e tecnológica para a produção de radares, rádios de comunicação terra-ar e outros sistemas de navegação e vigilância aérea no país.

A nova unidade fabril, localizada na região de Kansas City, estará operacional no início de 2026 e criará mais de 200 postos de trabalho ao longo dos próximos três anos para alimentar a parceria digital de longa data com a Força Aérea e da Marinha norte-americanas.

A Indra está em Portugal desde 1997 e conta com escritórios em Lisboa, Porto e Amarante, onde tem uma equipa de centenas de profissionais especializados no desenvolvimento e na implementação de soluções e serviços para defesa, aeroespaço e mobilidade e, através da filial Minsait, nas tecnologias de informação.