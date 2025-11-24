Innovarisk lança novos seguros com a Liberty, Markel e QBE

A Innovarisk reuniu os principais mediadores em Portugal para divulgar como a sua estratégia se vai desenvolver no próximo em 2026. Este ano, apesar da Hiscox ter deixado a agência de subscrição para entrar diretamente no mercado nacional, a Innovarisk vai manter o nível de negócios obtido em 2024, cerca de 6,1 milhões de euros, valor que lhe conferia o terceiro lugar do ranking ECOseguros entre as mediadoras.

Tem como seguradoras parceiras a Liberty Mutual Insurance (através da Liberty Specialty Markets), a Markel e a QBE.

Gonçalo Baptista, CEO, reforçou que a MGA (managing general agent, ou agência de subscrição) manterá a mesma equipa e as mesmas autonomias de decisão, mas vai contratar profissionais para a área comercial do norte do país e reforçar outras equipas como as de Property e Gestão de Rede.

Anunciou a negociação de acordos com novas Seguradoras para as Linhas Financeiras. Tem 4 Novos Binders, ou seja, possibilidade de fechar apólices provisórias, para além de novos clausulados, tarifas, manuais de subscrição e 16 produtos já reformulados.

O CEO divulgou a nova oferta em Linhas Financeiras incluem Engenharia & Arquitetura, incluindo Single projects, Atividades Médicas e Instituições Financeiras. Também a Responsabilidade Ambiental será intensificada em 2026.

A Innovarisk ainda colocará novos produtos em avaliação nas áreas de Energias Renováveis, Contingência, W&I’s (seguros para Fusões & Aquisições) e Cauções setoriais.

Durante o próximo ano a MGA fará um facelift do portal com novo layout, experiência do utilizador e funcionalidades e vai preparar o Projeto Innovarisk 2027 sob o lema “Trabalhar com a Innovarisk é fácil”.

As novidades foram apresentadas por Gonçalo Baptista a cerca de 80 corretores e mediadores em dois eventos compostos, também, por visitas guiadas ao Centro de Conservação e Restauro da Escola das Artes, no Porto e no Museu de Lisboa, na capital.