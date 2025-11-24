Inverno vai ser “muito duro” por causa de nova estirpe da gripe, avisa ministra

A ministra da Saúde admitiu esta segunda-feira que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) vai ser sujeito a “uma pressão muito grande” por causa de uma nova estirpe da gripe e alertou que o inverno “vai ser muito duro”.

“Estamos com taxas de cobertura vacinal muito, muito, elevadas e vamos continuar a insistir, a insistir, a insistir, porque, como já todas as entidades competentes da Europa disseram, este é um ano onde, sobretudo, a gripe vai ser um grande desafio”, disse Ana Paula Martins, na Guarda.

A governante prosseguiu o périplo pelas Unidades Locais de Saúde (ULS) do país, no âmbito da preparação do SNS para o período de inverno, tendo visitado a ULS da Guarda hoje de manhã e seguido para a ULS da Cova da Beira e Castelo Branco à tarde. A ministra da Saúde disse que os hospitais estão preparados com planos de inverno e planos de contingência, de vários níveis, mas admitiu que “a pressão vai ser muito grande”.

“O inverno vai ser muito duro. E nós, além desses planos, temos também a emergência médica com planos reforçados para poder apoiar os hospitais porque a emergência médica pré-hospitalar tem uma importância determinante também nessas alturas de maior pressão”. Ana Paula Martins acrescentou que foram aumentados durante este período “os dispositivos sazonais habituais com mais meios para poderem ser acionados”.

Além disso, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) também está “a tentar reforçar os meios, como acontece nestas fases, sobretudo em zonas como o interior”. Quanto à campanha de vacinação, a ministra considerou que o SNS tem “uma vacinação em massa” e que a procura pelas vacinas contra a gripe tem sido “muito grande, sobretudo nos centros de saúde, nos lares e na rede nacional de cuidados continuados”.

“Através da Direção-Geral da Saúde [DGS], já fizemos vários apelos para que se continuem a vacinar aquelas pessoas que têm indicação para tal. É a maneira que temos de conseguir minimizar as idas às urgências daqueles que têm maior risco e também a mortalidade”, indicou.

Ana Paula Martins reiterou que Portugal tem atualmente taxas de cobertura vacinal “muito, muito elevadas” e que os serviços de saúde vão continuar “a insistir, a insistir, a insistir” para necessidade da população mais idosa e de risco tomar as vacinas porque “este ano a gripe vai ser um grande desafio”

O Ministério da Saúde está a contactar com as ULS para preparar o SNS para o período de inverno e conhecer “detalhadamente a resposta das unidades de saúde aos desafios acrescidos que se verificam nesta época do ano, nomeadamente no que respeita à resposta às doenças sazonais, à gestão das urgências e à coordenação entre os diferentes níveis de cuidados”.

Além de visitas aos serviços de urgência, a ministra da Saúde reúne com os conselhos de administração e com profissionais de saúde. Durante as visitas, serão ainda discutidas “medidas concretas de reforço dos recursos humanos e materiais, bem como estratégias de articulação entre os cuidados primários, hospitalares e continuados, para garantir uma resposta integrada e eficiente às necessidades de população”.

Nestas visitas, o diretor-executivo do SNS, Álvaro Almeida, acompanha a Ana Paula Martins, à exceção da ULS da Guarda. Ma terça-feira, a titular da pasta da Saúde estará na ULS do Alto Alentejo.