Joint venture entre Airbus e Critical Software para aeroespacial levanta voo

A Critical FlyTech é a nova joint venture entre a Airbus e a portuguesa Critical Software para o desenvolvimento de aplicações aeroespaciais. O projeto tem arranque previsto para o início do próximo ano, com uma equipa de 120 pessoas, com o objetivo de chegar aos 300 colaboradores até 2028.

“Ao conjugar as forças da Airbus e da Critical Software, estamos a criar um novo centro de excelência em software aeroespacial de elevada garantia. A nossa missão é clara: disponibilizar soluções tecnológicas que cumprem os mais rigorosos critérios de segurança, fiabilidade e inovação, e que moldam o futuro da aviação, espaço e defesa”, sublinha Ricardo Armas, o CEO da Critical FlyTech, citado em comunicado.

O projeto concretiza um memorando de entendimento (MoU) assinado entre as duas empresas em junho. A nova empresa é detida a 51% pela Airbus e a 49% pela Critical Software.

Novo investimento da Airbus em Portugal

A parceria com a tecnológica nacional reforça o investimento da Airbus em Portugal, mercado onde, em Santo Tirso, tem uma unidade de produção de secções de fuselagem para as famílias de aviões A320 e A350, e em Lisboa e Coimbra, um hub, o Global Business Services. Ao todo, o consórcio tem mais de mil trabalhadores no país. Em Portugal, no âmbito do consórcio Eurofighter — que quer vender caças a Portugal —, do qual faz parte, a Airbus, fechou igualmente um MoU com o AED Cluster Portugal e está à procura de parceiros da indústria nacional para o programa Eurofighter.

“Esta joint venture permite aproveitar plenamente a agilidade e expertise da Critical Software para fortalecer a nossa base de software embebido num contexto de crescente digitalização aeroespacial. A Critical FlyTech simboliza essa ambição conjunta e reafirma o compromisso de ambas as entidades na inovação aeroespacial”, afirma Marc Fischer, senior vice president engineering – cabin & cargo da Airbus, citado em comunicado.

Com sede em Coimbra e um escritório em Lisboa, a Critical FlyTech vai incidir a sua atuação na “conceção e desenvolvimento de soluções de alta garantia de funcionamento e de software certificável, para sistemas e missões críticas, em vários domínios, incluindo sistemas de aviónica, sistemas de cabine e soluções de conectividade”, pode ler-se em comunicado.

“Ao integrar o ecossistema especializado da Airbus e a sua presença global, esta equipa vai reunir competências estratégicas a longo prazo, que são fundamentais para a segurança, desempenho e certificação em todas as plataformas, alinhadas com a crescente complexidade e digitalização dos sistemas aeroespaciais”, refere o mesmo comunicado.

“Esta parceria representa um novo capítulo na nossa viagem para construir um mundo melhor e mais seguro. A Critical FlyTech reflete tudo o que Critical Software sempre representou, a convicção de que uma engenharia de excelência, curiosidade e coragem podem ter um impacto duradouro. Em conjunto com a Airbus, estamos a transformar essa convicção em realidade e a criar tecnologia que não só voa como também inspira”, refere Gonçalo Quadros, chairman da Critical Software, em comunicado.

A tecnológica portuguesa atua em setores como espaço, aeronáutica, e defesa — onde, por exemplo, está envolvida no consórcio europeu de Defesa a desenvolver o projeto BEAST, financiado em 35 milhões pelo Fundo Europeu de Defesa —, empregando mais de 1.400 pessoas em quatro países (Portugal, Reino Unido, EUA, Alemanha). Em Portugal, tem ainda uma joint venture com a BMW, dando à origem à Critical TechWorks.

A conclusão da operação entre as duas empresas está sujeita às autorizações regulamentares.