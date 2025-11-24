Mercado avalia positivamente que a Telefónica mantenha os direitos da Champions League
Os analistas consideraram esta adjudicação positiva para reforçar a liderança dos seus conteúdos desportivos e conteúdos premium.
O mercado acolheu positivamente o anúncio da Telefónica, na última quinta-feira, em que confirmava ter garantido em exclusivo os direitos audiovisuais para transmitir em Espanha todas as competições da UEFA — incluindo a Liga dos Campeões, a Liga Europa, a Liga Conferência Europa, a Liga Juvenil e a Supertaça da Europa — durante as quatro temporadas que abrangem o ciclo 2027/2028 a 2030/2031.
A Alantra destaca que «de um ponto de vista estratégico, reter estes direitos premium fortalece a oferta de televisão por assinatura da Telefónica e ajuda a defender a sua base de clientes premium».
A JB Capital Markets sublinha que este acordo garante um conteúdo necessário para manter a diferenciação que a empresa procura no mercado B2C e para manter o seu ARPU.
A Renta4 sublinha que a notícia é positiva, uma vez que a Telefónica «renova e reforça a oferta de conteúdos muito procurados pelos clientes e a um preço semelhante ao do ciclo anterior (2026/27)».
O Banco Sabadell concorda que o impacto é positivo, porque «garante à Telefónica a continuidade do principal conteúdo premium para a sua oferta convergente, fundamental para sustentar o ARPU e reduzir a rotatividade».
