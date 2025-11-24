Nos lança a campanha de Natal. São seis filmes

"Procurámos manter a carga emocional, mas quisemos fazê-lo de uma forma divertida, leve e bem-disposta", justifica António Fuzeta da Ponte, diretor de marca e comunicação da operadora.

“Liga só ao que quiseres” é o mote da Nos para o Natal deste ano. A operadora parte da premissa que o Natal não é igual para todos e há mil formas de o viver, para dar palco às várias realidades que fazem desta uma data especial – como o regresso à terra para estar com a família e os amigos, a festa de Natal com os colegas de trabalho, os presentes dos avós ou os doces de Natal.

“A Nos tem o propósito de ligar todas as pessoas entre si e às suas paixões. No caso do Natal, verificámos que, apesar de muitas pessoas afirmarem que não ligam nada ao Natal, há sempre algum detalhe que para si é importante e que tornam especial esta altura do ano. Por isso, com esta campanha não queremos ditar como deve ser o Natal, mas convidar todas as pessoas a viver o melhor do seu Natal, a ligarem-se ao que mais gostam”, justifica, citado em comunicado, António Fuzeta da Ponte, diretor de marca e comunicação da Nos.

Ao contrário do que acontece tradicionalmente nas campanhas de Natal, com formatos longos, a operadora vai então lançar seis pequenos episódios independentes que contam uma história comum. “As campanhas de Natal são sempre muito emotivas, mas algo tristes. Procurámos manter a carga emocional, mas quisemos fazê-lo de uma forma divertida, leve e bem-disposta. Sabemos que o Natal reúne muitas emoções, mas queríamos puxar por aquelas que são mais positivas, com histórias em que todos se conseguissem rever”, acrescenta António Fuzeta da Ponte.

João Madeira, diretor criativo da campanha, explica quando partiram do insight para a execução, perceberam que havia muito potencial em contar histórias curtas, “que sublinhassem a aparente contradição entre dizer-se que não se liga ao Natal e, no segundo seguinte, mostrar que, afinal, se liga muito”.

“Para reforçar a ideia, criámos um elemento gráfico e sonoro, que acreditamos ser muito proprietário e distintivo. Portanto, partimos de situações verdadeiras, nas quais esperamos que as pessoas se revejam, mas embrulhamo-las com códigos que as tornam ainda mais memoráveis”, diz o CEO da Fuel.

Desenvolvida pelo grupo Havas, com direção criativa de João Madeira e Andreia Ribeiro, produzida pela Krypton, com realização de Augusto Fraga e gestão de produção a cargo da Estela Rocha, a estratégia de media está a cargo da Arena Media.

Presente em TV, rádio, cinema, outdoor e digital, a campanha tem algumas particularidades na gestão de meios. No outdoor terá posições personalizadas, invocando em alguns concelhos os principais eventos, tradições e doces mais emblemáticos desta época.

No digital, entre outras iniciativas, será também lançada uma mini-série, com produção da SIC e disponível no Youtube da Nos.