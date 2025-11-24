Orçamento do Estado 2026

OE2026. Proposta para negociar retoma dos comboios noturnos Portugal-Espanha foi aprovada

  • Lusa
  • 24 Novembro 2025

Parlamento aprova que Portugal retome as negociações com o governo espanhol para a "reativação, durante o primeiro semestre de 2026, dos serviços ferroviários noturnos Lusitânia e Sud-Expresso".

O parlamento aprovou esta segunda-feira uma proposta de alteração do Livre para que o Governo retome as negociações com Espanha para reativar os comboios noturnos internacionais Portugal-Espanha.

Na votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), o parlamento deu ‘luz verde’ a uma iniciativa do Livre para que Portugal retome as negociações com o Governo espanhol para a “reativação, durante o primeiro semestre de 2026, dos serviços ferroviários noturnos Lusitânia e Sud-Expresso”, através das empresas ferroviárias CP e Renfe.

Além disso, determina também que o “Governo português adota, juntamente com o Governo espanhol, os serviços ferroviários noturnos como parte da estratégia ferroviária ibérica, de acordo com o Plano Nacional Ferroviário”.

O Livre argumenta, na justificação desta proposta que, “devido às ambiciosas metas climáticas e aos compromissos internacionais assumidos, os comboios noturnos voltam a afigurar-se como uma alternativa para viagens longas, algo que, de forma incompreensível, entre Portugal e Espanha não existe”.

Foi também aprovada uma parte de uma proposta do JPP que dita que o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) realiza, no prazo de 120 dias, um levantamento técnico do parque imobiliário judicial na Região Autónoma da Madeira, avaliando segurança estrutural e contra incêndios, acessibilidade, eficiência energética e AVAC, estanquidade e condições funcionais.

Nas votações desta tarde, o Chega viu aprovada uma proposta para que o Governo, através de verbas do Fundo Ambiental, lance até ao final do primeiro trimestre de 2026 o Programa Nacional de Combate à Obsolescência Programada de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos, assegurando a sua execução efetiva e abrangendo medidas de sensibilização, certificação e incentivo à reparação e reutilização.

O partido recorda que a criação deste programa foi aprovada no Orçamento do Estado para 2025, mas “até à data não foi concretizado o lançamento do programa”, pelo que “reforça a necessidade de assegurar a sua efetiva execução”.

Já o Livre conseguiu validar outra proposta, para “lançar o concurso público para a conceção e construção da obra do sistema fixo de transposição sedimentar (Bypass) da Barra da Figueira da Foz”, cuja verba mínima disponível “é de 18,1 milhões de euros, a qual deve ser financiada através da alocação de fundos do Programa Portugal 2030”.

