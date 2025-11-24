Prohens, protagonista do encontro organizado pela Forbes para impulsionar o papel das Ilhas Baleares como motor europeu do turismo regenerativo

O setor público e privado das Ilhas Baleares demonstrarão esta semana a sua unidade de ação. A presidente do Governo, Marga Prohens, e os CEOs das principais empresas turísticas debaterão em Palma as chaves do investimento e da governança para consolidar a região como promotora de riqueza, bem-estar e emprego qualificado, antecipando os desafios regulatórios e sociopolíticos europeus.

Sob a égide da Forbes Illes Balears Tourism Summit 2025, o Executivo regional, as principais organizações mundiais de turismo e os protagonistas do setor empresarial da zona reunir-se-ão esta quarta-feira para definir o chamado «Pacto pela prosperidade regenerativa».

O encontro visa alinhar as estratégias de investimento da administração com a capacidade de execução de pesos pesados do setor, como Vicente Fenollar, presidente executivo da Ávoris e diretor-geral financeiro do Grupo Barceló, ou Toni Mir, CEO do Cap Vermell Group, que analisarão como a transição para um modelo regenerativo já atua como o principal motor de atração de capital.

A presidente Marga Prohens será a responsável por inaugurar o evento, revalidando o compromisso do Governo de oferecer segurança jurídica e um quadro fiscal favorável para as iniciativas que impulsionam esta regeneração turística. A mensagem que sairá de Palma é inequívoca: as Ilhas Baleares estão a passar por uma transição para um modelo centrado na gestão do valor, do talento e da qualidade dos gastos, reivindicando-se como o motor económico mais dinâmico e resiliente do sul da Europa.

O encontro colocará o foco na sustentabilidade e na diversificação do tecido produtivo. Num painel dedicado à inovação transversal, empresas como a Eco Intelligent Growth, representada pela sua CEO Ana Palencia, e consultoras globais como a Deloitte, debaterão como a tecnologia e a circularidade são alavancas de rentabilidade. O objetivo será demonstrar que o turismo de qualidade pode atuar como dinamizador para desenvolver uma indústria auxiliar de alto valor acrescentado.

A validação internacional desta estratégia será outro dos eixos centrais da jornada. A presença virtual do comissário europeu dos Transportes e Turismo, Apostolos Tzitzikostas, juntamente com a participação presencial de Natalia Bayona, diretora executiva da Organização Mundial do Turismo (OMT), confirma que Bruxelas e os organismos multilaterais observam com atenção o que se passa nas Baleares.

A componente técnica deste novo roteiro ficará a cargo da Fundação Impulsa, cujo diretor técnico, Antoni Riera, contribuirá com a visão macroeconómica necessária para fundamentar a estratégia «Baleares 2035». Juntamente com o conselheiro de Turismo, Jaume Bauzà, e Inés Rotger, presidente da Associação Balear de Empresas Familiares, será debatida a governança colaborativa como nova vantagem competitiva.

O evento contará também com vozes autorizadas, como o chef Andreu Genestra, que comentará, juntamente com o presidente da Câmara de Palma, Jaime Martínez, como a paisagem e a gastronomia são fatores diferenciadores da estratégia de desenvolvimento de um novo modelo de turismo nas ilhas.