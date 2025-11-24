Quadrante uniformiza marca na Península Ibérica de olho na expansão internacional

Empresas em Espanha da consultora de engenharia portuguesa passam a adotar a designação Quadrante. Adoção de uma marca global visa "acelerar a estratégia de expansão internacional".

O habitual é vermos empresas portuguesas compradas por espanholas assumirem a marca destas. A Quadrante, uma consultora portuguesa de engenharia, fez o caminho inverso, e anunciou esta segunda-feira a uniformização da marca na Península Ibérica.

As empresas espanholas Meta Engineering e Izharia passam a assumir a marca Quadrante, marcando o culminar do processo de integração do Grupo Meta, adquirido em setembro de 2024.

“Com a assinatura ‘One brand. One global team. One future. This is our New Dimension’, o rebranding representa um marco fundamental na jornada de transformação do grupo, um ano após a integração estratégica que criou um dos maiores grupos de engenharia da Península Ibérica”, diz a empresa em comunicado. A uniformização foi desenvolvida internamente pelo departamento de marketing.

“Esta união representa mais do que uma mudança de nome; é a materialização do nosso compromisso com um propósito comum e o reforço da nossa capacidade de resposta aos desafios globais da transição energética, da mobilidade positiva e do desenvolvimento de cidades mais sustentáveis. Juntos, estamos mais fortes, mais ágeis e mais preparados para responder às necessidades globais dos nossos clientes”, afirma o CEO, Nuno Costa, citado em comunicado.

A Quadrante, que atua nas áreas da energia, mobilidade e cidades sustentáveis, está presente em mais de 25 países, emprega cerca de 1.300 colaboradores e prevê chegar este ano a uma faturação de 125 milhões de euros.

“A transformação da Quadrante como marca global permitirá acelerar a estratégia de expansão internacional“, diz a empresa, que pretende duplicar o volume de negócios até 2028. Estão já a ser preparadas aquisições em novas geografias.

Entre os seus projetos de referência em Portugal contam-se a nova linha de Metro no Porto, a gigafábrica de baterias de lítio em Sines, o novo pier sul do Aeroporto Humberto Delgado, o novo Hospital Lisboa Oriental e o novo Centro de Arte Moderna Gulbenkian.

A Quadrante é detida em 50,5% pelos fundadores, entre eles Nuno Costa, e em 49,5% pelo fundo de private equity Henko Partners.