Quase 948 mil espectadores veem o frente a frente entre Catarina Martins e Gouveia e Melo

O debate entre a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda e Henrique Gouveia foi o segundo mais visto desta maratona de debatas organizada pela RTP1, SIC e TVI.

O debate entre Catarina Martins e Henrique Gouveia, que decorreu na noite de domingo, foi visto por quase 948 mil pessoas, revela a análise da Dentsu Media para o +M.

O total de 947.219 espectadores reparte-se entre os 797.742 que assistiram em direto por volta das 21h na SIC e os 45.520 que o fizeram, também em direto, na SIC Notícias. A estes juntam-se ainda 19. 047 que viram o frente a frente em diferido, à 1h03, na RTP Notícias.

Enquanto a SIC alcançou uma taxa de share de 16,6%, a SIC Notícias conseguiu 2,7%, com a transmissão do debate em direto, e a RTP Notícias 1,7% com a transmissão em diferido.

O debate entre a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda e Henrique Gouveia foi o segundo mais visto até agora, tendo sido apenas ultrapassado debate entre André Ventura e António José Seguro, visto por mais de um milhão de pessoas. Já Marques Mendes e António Filipe registaram uma audiência superior a 877 mil telespectadores.

O debate entre Gouveia e Melo e Cotrim Figueiredo foi o menos visto, até agora, de um total de 28 debates a serem transmitidos no âmbito das eleições presidenciais de 18 de janeiro, todos transmitidos em sinal aberto.

Cada debate tem entre 30 a 35 minutos e é transmitido em sinal aberto por cada um dos operadores. O próximo frente a frente acontece este domingo na SIC, com Henrique Gouveia e Melo a enfrentar Catarina Martins, que se estreia neste ciclo de debates.

