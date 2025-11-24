Remo e Alves Bandeira instalam rede com 200 pontos de carregamento ultrarrápido

A REMO, empresa de soluções de mobilidade do grupo Mota-Engil, e o grupo Alves Bandeira vão instalar no território nacional uma rede com 200 pontos de carregamento ultrarrápido de veículos elétricos até meados de 2027, informam em comunicado esta segunda-feira.

O projeto prevê a instalação de hubs com múltiplos pontos de carregamento nos postos de combustíveis da marca Alves Bandeira e noutros locais, com o primeiro Posto de Carregamento Ultrarrápido (PCUR) a ser inaugurado no primeiro trimestre do próximo ano.

A rede terá uma potência total instalada superior a 36.000 kW e permitirá mais de 500.000 carregamentos anuais, correspondendo a mais de 80 milhões de quilómetros percorridos em modo 100% elétrico. A operação deverá evitar a emissão de cerca de 12 mil toneladas de CO₂ por ano, o que equivale à plantação de mais de 600.000 árvores e permitirá uma poupança energética de cerca de 15.000.000 kWh anuais.

A energia será 100% de origem renovável, fornecida pela EZU Energia, a empresa do grupo Alves Bandeira, de acordo com o comunicado. Além da instalação de pontos de carregamento na rede da Alves Bandeira, a parceria vai estender-se a uma rede multisserviços, localizada em zonas de muito tráfego, vocacionada para responder às necessidades das frotas e dos utilizadores.

Atualmente, a Remo dispõe de mais de 750 pontos de carregamento e mais de 2.000 em portefólio. A marca Alves Bandeira gere uma rede de mais de 170 postos de abastecimento a nível nacional.