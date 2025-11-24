Empresas

Remo e Alves Bandeira instalam rede com 200 pontos de carregamento ultrarrápido

  • Lusa
  • 24 Novembro 2025

A rede terá uma potência total instalada superior a 36.000 kW e permitirá mais de 500.000 carregamentos anuais, correspondendo a mais de 80 milhões de quilómetros percorridos em modo 100% elétrico.

A REMO, empresa de soluções de mobilidade do grupo Mota-Engil, e o grupo Alves Bandeira vão instalar no território nacional uma rede com 200 pontos de carregamento ultrarrápido de veículos elétricos até meados de 2027, informam em comunicado esta segunda-feira.

O projeto prevê a instalação de hubs com múltiplos pontos de carregamento nos postos de combustíveis da marca Alves Bandeira e noutros locais, com o primeiro Posto de Carregamento Ultrarrápido (PCUR) a ser inaugurado no primeiro trimestre do próximo ano.

A rede terá uma potência total instalada superior a 36.000 kW e permitirá mais de 500.000 carregamentos anuais, correspondendo a mais de 80 milhões de quilómetros percorridos em modo 100% elétrico. A operação deverá evitar a emissão de cerca de 12 mil toneladas de CO₂ por ano, o que equivale à plantação de mais de 600.000 árvores e permitirá uma poupança energética de cerca de 15.000.000 kWh anuais.

A energia será 100% de origem renovável, fornecida pela EZU Energia, a empresa do grupo Alves Bandeira, de acordo com o comunicado. Além da instalação de pontos de carregamento na rede da Alves Bandeira, a parceria vai estender-se a uma rede multisserviços, localizada em zonas de muito tráfego, vocacionada para responder às necessidades das frotas e dos utilizadores.

Atualmente, a Remo dispõe de mais de 750 pontos de carregamento e mais de 2.000 em portefólio. A marca Alves Bandeira gere uma rede de mais de 170 postos de abastecimento a nível nacional.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • OE2026. PPP na saúde e propinas marcam 3º dia de votações

  • Angola suporta “peso excessivo” da dívida, diz Guterres

  • Riade destaca “passo importante” na cooperação com Portugal

  • Governo tem de apresentar plano de fixação de médicos no SNS

  • Caixa tem luz verde de Cabo Verde para vender BCA

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Remo e Alves Bandeira instalam rede com 200 pontos de carregamento ultrarrápido

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Portuense i-charging vence prémio PME Inovação COTEC-BPI

Patrícia Abreu,

A edição deste ano contou com um recorde de 311 candidaturas e teve também a Genibet, a Nonious, a Gosimac, a Veneporte e a Somengil como finalistas. Conheça a empresa vencedora.