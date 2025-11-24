Romance no escritório custa 17 milhões a ex-CEO da Lloyd’s na AIG

Antes mesmo de começar as suas novas funções no American International Group (AIG), o ex-Diretor Executivo (CEO) da Lloyd’s, John Neal perdeu um cargo que lhe ia valer 17 milhões de dólares anuais, tudo porque a AIG descobriu que ele estava a ser alvo de uma investigação da Lloyd’s por manter alegadamente uma relação com uma funcionária.

De acordo com a Business Magazine, depois de a AIG tomar conhecimento desta investigação, a empresa retirou a oferta a Neal antes de ele assumir funções no dia 1 de dezembro. Conforme avança o Insurance Post, a AIG vai assim pagar 2,7 milhões de dólares por retirar a oferta antes de Neal ter sequer assumido funções como presidente como compensação pelos “incentivos perdidos na sua antiga entidade patronal”.

A trabalhadora da Lloyd’s com quem Neal alegadamente manteve uma relação é Rebekah Clement, que anteriormente exerceu funções como secretária de imprensa no gabinete do Governador-Geral da Nova Zelândia. Clement trabalhava no mercado segurador desde 2015, tendo passado por vários cargos antes de ser promovida para uma função criada em 2023. Como diretora de assuntos corporativos, Clement integrava o comité executivo da Lloyd’s e reportava diretamente ao então CEO Neal, até ter saído da companhia em maio.

John Neal já teria um histórico de relações no local de trabalho, sabendo-se que já a administração da seguradora australiana QBE Insurance Group Ltd., onde Neal foi CEO anteriormente, lhe tinha reduzido o bónus de 2016 em mais de 354 mil dólares depois de descobrir que ele tinha mantido em segredo uma relação com uma subordinada.

A saída de Neal da Lloyd’s foi anunciada em janeiro deste ano. Ele aceitou liderar a unidade de resseguros globais da corretora Aon Plc, antes de a AIG surgir com uma oferta mais aliciante. John Neal iria assumir algumas das funções anteriormente desempenhadas por David McElroy, presidente da divisão de seguros gerais da AIG, e que foi acusado por procuradores do Estado de Vermont, nos EUA, de três crimes de agressão sexual e um de comportamento obsceno contra uma mulher que participou numa conferência da AIG num resort em Stowe, em março.

Tanto a AIG como Neal ainda não apresentaram comentários sobre este assunto, tendo a seguradora comentado apenas que a oferta de emprego fora retirada por “motivos pessoais”.