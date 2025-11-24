Salgado vai a novo julgamento por associação criminosa e de alegada corrupção de dirigentes públicos venezuelanos

O antigo líder do Banco Espírito Santo (BES), Ricardo Salgado, foi pronunciado para julgamento pelo Tribunal Central de Instrução Criminal, depois de ter sido acusado de liderar uma associação criminosa que terá alegadamente corrompido 20 dirigentes e administradores públicos venezuelanos, avançou a CNN Portugal.

A juíza considerou que estar “suficientemente indiciada” a matéria da acusação. A massa falida do BES aderiu à acusação do Ministério Público e requereu que o tribunal condene todos os arguidos ao pagamento de uma indemnização civil num valor não divulgado.

Para além de Salgado, também serão julgados o ex-diretor da Sucursal Financeira da Madeira do BES João Alexandre Silva, o ex-administrador da Esfil– Espírito Santo Financière S.A Jean-Luc Schneider, o ex-diretor do Grupo Espírito Santo Paulo Murta, o ex-funcionário da GESTAR Michel Joseph Ostertag, o ex-funcionário do GES Humberto Coelho e o ex-diretor de auditoria e de compliance do BES João Martins Pereira.

A defesa de Salgado alega que o processo deve ser arquivado ou, no limite, suspenso enquanto se mantiver a situação clínica do arguido, uma vez a sua impossibilidade de exercer a sua defesa. Ainda assim, o tribunal determinou que o processo não será nem arquivado nem suspenso devido ao estado de saúde do arguido.