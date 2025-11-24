Sindicato acusa SIBS de não aplicar aumentos salariais desde 2001 e entra com ação em tribunal

O Mais Sindicato, afeto à UGT, anunciou esta segunda-feira que interpôs uma ação comum no Tribunal do Trabalho de Lisboa contra o Grupo SIBS, que acusa de não aplicar desde 2001 as tabelas salariais do acordo coletivo de trabalho.

“O Grupo SIBS não aplica aumentos salariais desde 2001, incumprindo o ACT [Acordo Coletivo de Trabalho] do setor bancário, de que é subscritor”, refere o sindicato numa nota. No documento, o Mais Sindicato aponta que tem exigido, desde esse momento, que o grupo “aplique aos trabalhadores as tabelas salariais do ACT”.

Por entender que há um “arrastar do conflito” e invocando a defesa dos direitos dos seus sócios, o sindicato diz ter interposto uma ação comum junto do Tribunal do Trabalho de Lisboa no passado dia 20 de novembro.

Esta ação pretende reconhecer o direito dos associados do Mais Sindicato que trabalham no grupo a “aumentos salariais para cada um dos níveis salariais decorrentes do ACT para o setor bancário acrescido de 20%” desde a data em que as empresas do grupo deixaram de o fazer. O sindicato refere que o período em causa começou em janeiro de 2001 e continua até agora.

A ação comum pretende ainda que o tribunal condene as empresas a “pagarem a cada um desses trabalhadores as respetivas diferenças remuneratórias desde janeiro de 2001 até à data em que retome os aumentos salariais, de acordo com o ACT”, acrescido de juros de mora. A Lusa contactou o Grupo SIBS, aguardando resposta.