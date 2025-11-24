Taxas do crédito da casa descem a seis e 12 meses

As taxas Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação da casa, subiram esta segunda-feira a três meses, mas desceram a seis e a 12 meses em relação a sexta-feira.

A taxa Euribor a seis meses baixou para 2,120% , menos 0,003 pontos que na sexta-feira.

, menos 0,003 pontos que na sexta-feira. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também recuou para 2,209% , menos 0,011 pontos.

, menos 0,011 pontos. Em sentido contrário, a Euribor a três meses subiu para 2,059%, mais 0,012 pontos do que na sexta-feira.

Em relação à média mensal da Euribor em outubro esta subiu de novo nos três prazos, mas de forma mais acentuada a 12 meses.

A média da Euribor em outubro subiu 0,007 pontos para 2,034% a três meses e 0,005 pontos para 2,107% a seis meses.

Já a 12 meses, a média da Euribor avançou mais acentuadamente em outubro, designadamente 0,015 pontos para 2,187%.

Em 30 de outubro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, pela terceira reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, considerou no final da reunião de 30 de outubro, em Florença, que a entidade se encontra “em boa posição” do ponto de vista da política monetária, mas sublinhou que não é um lugar fixo.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 17 e 18 de dezembro em Frankfurt.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.