Tecnologia e propósito: A nova era dos seguros

O setor segurador vive hoje um dos períodos mais marcantes de transformação. A revolução tecnológica deixou de ser uma tendência para se tornar o motor que redefine a forma como as companhias operam, avaliam risco e interagem com mediadores e clientes. Num mercado cada vez mais exigente, a digitalização é essencial para garantir eficiência, competitividade e proximidade.

Segundo o relatório Insurtech Global Outlook 2005 – Emerging Tech da NTT Data, uma nova fase está a emergir, impulsionada por tecnologias que combinam automatização inteligente, análise de dados e Inteligência Artificial. Estas capacidades permitem decisões mais rápidas, maior precisão na avaliação de risco e experiências mais personalizadas.

Na PRÉVOIR, esta evolução já faz parte do seu quotidiano. A adoção de ferramentas estratégicas tem acelerado o desenvolvimento interno e tornado a inovação mais acessível e transversal às equipas, tornando-as mais autónomas e mais bem preparadas para responder aos desafios do negócio.

A relação com a rede de mediadores é outro eixo central. A integração do nosso software com as ferramentas utilizadas pelos parceiros vai permitir acelerar processos, aumentar a consistência da informação e reforçar a colaboração. O novo portal de subscrição, desenvolvido com foco na simplicidade e agilidade, torna mais rápido simular, subscrever e acompanhar propostas, melhorando significativamente a experiência do mediador, e garantindo que o cliente beneficia de um serviço mais rápido e preciso.

Ainda assim, a aceleração tecnológica não acontece por si só: são as pessoas que impulsionam a mudança. A aposta na capacitação digital e na promoção de uma cultura colaborativa tem sido determinante. A tecnologia só cumpre o seu propósito quando está alinhada com um objetivo claro: servir melhor, responder mais rápido e agir com empatia perante as necessidades de mediadores e clientes.

Ferramentas baseadas em IA generativa começam a assumir um papel relevante. A análise automatizada de documentos, o apoio aos mediadores e os chatbots internos para suporte técnico demonstram como esta tecnologia pode aumentar a eficiência e reduzir tempos de resposta.

Mas a inovação exige responsabilidade. Com o aumento das ameaças informáticas e das preocupações com privacidade, a cibersegurança afirma-se como um pilar estratégico. O reforço da proteção de dados, da monitorização e da governance tecnológica garante que cada avanço é acompanhado por práticas robustas de segurança e transparência.

A sustentabilidade é outro elemento essencial. As soluções digitais têm permitido reduzir o consumo de papel, otimizar recursos e promover uma operação mais eficiente do ponto de vista energético, contribuindo para um setor mais responsável e consciente.

A tecnologia é o meio, não o fim. Na PRÉVOIR, o compromisso é claro: colocar a inovação ao serviço das pessoas, com ética, segurança e propósito. O futuro dos seguros está a acontecer agora – e constrói-se todos os dias com dados, inteligência e responsabilidade.