Trabalhadores em lay-off aumentam 22% entre setembro e outubro

O número de trabalhadores em lay-off aumentou em outubro face ao mês anterior, ainda que o total de empresas que recorreram a esse regime tenha caído. De acordo com os dados divulgados pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, quase mais mil trabalhadores viram o seu contrato suspenso ou o seu horário reduzido do que em setembro.

“Em outubro de 2025, o número total de situações de lay-off com compensação retributiva (concessão normal, de acordo com o previsto no Código do Trabalho) foi de 5.470. Face ao mês anterior, houve um acréscimo de 987 prestações de lay-off, o que representa um crescimento de 22,0%“, lê-se na síntese publicada pelo GEP.

Ainda assim, em comparação com outubro de 2024, o número de trabalhadores abrangidos por esse regime recuou. Foram processadas menos 677 prestações deste tipo, o que corresponde a uma descida de 11%.

O lay-off, importa explicar, é um regime previsto no Código do Trabalho, que permite às empresas em crise reduzirem os horários dos seus trabalhadores ou até suspenderem os contratos de trabalho, recebendo, em paralelo, da Segurança Social um apoio para o pagamento dos salários.

Ora, em outubro, do total de trabalhadores abrangidos pelo lay-off, a maioria (3.571 pessoas) viu o seu horário de trabalho reduzido. Face a setembro, houve um crescimento de 44,1% (mais 1.093 prestações). E mesmo em comparação com outubro de 2024, houve um salto: neste caso de 10,2% (mais 331 prestações processadas).

Por outro lado, 1.899 dos trabalhadores que estiveram em lay-off em outubro tiveram o seu contrato de trabalho temporariamente suspenso.

“Em termos mensais, registaram‐se menos 106 processamentos, o que representa um decréscimo de 5,3%. Em comparação com o período homólogo, registou‐se uma diminuição de 1.008 processamentos, o que corresponde a uma redução de 34,7%“, indica o GEP. Mesmo com o contrato suspenso, os trabalhadores recebem uma parte do seu salário, valor que é pago parcialmente pelo empregador e parcialmente pela Segurança Social.

Por outro lado, a nota divulgada revela que foram 282 os empregadores a recorrer ao lay-off em outubro, menos 72 do que em setembro e menos 59 do que há um ano.

Mais 38 mil idosos com complemento solidário

No que diz respeito ao complemento solidário para idosos (CSI), os dados revelam que em outubro havia 235.025 beneficiários a receber esta prestação, mais 1% do que em setembro (ou seja, mais 2.275 pessoas) e mais 19,3% (ou seja, mais 38.079 pessoas) do que há um ano.

“As mulheres representaram a maioria de titulares de CSI. O número de mulheres que receberam o CSI foi de 153.588, o que representa 65,3% do total de beneficiários”, aponta a síntese publicada pelo GEP.

Quanto ao valor médio da prestação, em outubro fixou-se em 198 euros, menos 2% do que no período homólogo.

Como o próprio nome indica, o CSI serve para complementar os outros rendimentos do beneficiário. Deste modo, são apurados, primeiro, os rendimentos do idoso, que, depois, são confrontados com o valor de referência. A diferença entre esses dois montantes corresponde ao valor da prestação que é paga pela Segurança Social.

Neste momento, o valor de referência está fixado em 630 euros, mas o Governo propôs que passe para 670 euros a partir de janeiro, no âmbito do Orçamento do Estado para 2026.