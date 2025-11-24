Inteligência Artificial

UE cria mecanismo de denúncia de violações da lei da inteligência artificial

  • Lusa
  • 24 Novembro 2025
A Comissão Europeia lançou esta segunda-feira um mecanismo de denúncia que fornecerá um canal para denúncias anónimas de suspeitas de violação da Lei da IA.

A Comissão Europeia lançou esta segunda-feira um mecanismo de denúncia que fornecerá um canal para denúncias anónimas de suspeitas de violação da Lei da inteligência artificial (IA). As denúncias, refere o executivo comunitário em comunicado, serão feitas diretamente ao Gabinete Europeu da IA da União Europeia (UE), o centro de especialização em IA na Comissão.

O mecanismo de denúncia (‘whistleblower tool‘) da Lei da IA é um canal seguro estabelecido pelo Gabinete Europeu da IA para indivíduos que desejem denunciar anonimamente potenciais violações das regras, contribuindo assim para o desenvolvimento seguro e transparente das tecnologias.

As denúncias são submetidas anonimamente em qualquer língua da UE e podem ser suportadas por documentos relevantes, tanto no momento da submissão inicial como durante a comunicação bidirecional com o Gabinete da IA através de uma caixa de entrada segura.

A Lei da IA visa promover a inovação e a adoção da IA na UE, ao mesmo tempo que aborda potenciais riscos para a saúde, a segurança e os direitos fundamentais das pessoas, e salvaguarda a democracia e o Estado de Direito.

“Ao reportarem informações sobre violações, os denunciantes podem apoiar o Gabinete na sua deteção precoce, contribuindo assim para o desenvolvimento seguro e transparente das tecnologias de IA”, refere ainda o comunicado.

