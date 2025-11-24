UE dá ‘luz verde’ a orçamento anual para 2026 de 192,8 mil milhões de euros em autorizações

O Conselho da União Europeia (UE) deu esta-segunda feira ‘luz verde’ ao orçamento anual europeu para 2026 após negociações com o Parlamento Europeu, que prevê um total de autorizações de 192,8 mil milhões de euros.

“Hoje, o Conselho adotou formalmente o orçamento da UE para 2026. Este orçamento é o resultado de negociações com o Parlamento Europeu que conduziram a um acordo em 15 de novembro de 2025″, anuncia em comunicado a instituição europeia que junta os Estados-membros da União.

O total das autorizações (limite total de compromissos) é fixado em 192,8 mil milhões de euros e o total dos pagamentos (fluxo de caixa real do ano) em 190,1 mil milhões de euros.

No orçamento europeu, as autorizações são o valor máximo que a União se pode comprometer a gastar em programas e projetos, enquanto os pagamentos representam o dinheiro efetivamente pago durante o ano.

O aval tem também em conta um montante de 715,7 milhões de euros como margem abaixo dos limites máximos de despesas das autorizações do atual Quadro Financeiro Plurianual para permitir à UE reagir a circunstâncias imprevistas, de acordo com o Conselho da UE.

O orçamento será finalmente aprovado após a sua adoção pelo Parlamento Europeu, que está prevista para esta quarta-feira, 26 de novembro. Este é o sexto orçamento anual ao abrigo do orçamento de longo prazo da UE, o Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027.