Uría Menéndez assessora a Sustainable Development Capital LLP na compra de portfolio solar da portuguesa Capwatt

A Uría Menéndez assessora a Sustainable Development Capital LLP na compra solar behind-the-meter de 68 MW na Península Ibérica, do portfolio solar da portuguesa Capwatt.

Este é o primeiro investimento da Sustainable Development Capital através do seu Global Energy Transition Fund no mercado ibérico. O portfólio abrange ativos operacionais, em construção e em desenvolvimento, demonstrando tanto impacto imediato quanto potencial de crescimento.

A operação foi liderada por João Louro e Costa (counsel; Energia e Infrastruturas) e contou com a participação de Catarina Tavares Loureiro (sócia, corporate e M&A), Jill de Soet Palmeiro (associada sénior, Energia e Infrastruturas), Francisco Menezes (associado júnior, Energia e Infrastruturas) em Portugal e com Abel Baselga Castells (counsel, corporate e M&A) e Juan Delgado Giner (associado júnior, corporate e M&A) em Espanha.

A Capwatt, participada da família Azevedo, vendeu um portefólio de projetos de energia solar a um fundo gerido pela britânica Sustainable Development Capital LLP (SDCL). A empresa da Maia, que pertence à Prismore Capital (antiga Sonae Capital Industrials), vendeu 68 megawatts (MW) em Portugal e Espanha ao Global Energy Transition Fund (GETF).

O portefólio solar é behind-the-meter – a energia gerada ou armazenada pode ser utilizada internamente – e integra ativos já operacionais, em construção e em desenvolvimento na Península Ibérica para os setores da indústria transformadora, agroalimentar, embalagens ou materiais de construção.

Este é o primeiro investimento do GETF no mercado solar ibérico e visa expandir a sua plataforma de energia solar comercial e industrial. A previsão é que o investimento ultrapasse os 100 milhões de euros ao longo do próximo ano.Fundada em 2008, a Capwatt está presente em Portugal, México, Espanha, Itália e Polónia, e gere um conjunto de projetos de energia solar, eólica, armazenamento de energia, cogeração, biometano e metanol verde. No âmbito deste acordo, apesar de ser uma venda, a empresa especializada em energias renováveis vai manter “um papel estratégico” enquanto gestora dos ativos.