5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que o Parlamento assinala os 50 anos do 25 de Novembro, o INE divulga a avaliação bancária na habitação. Bruxelas publica o parecer sobre orçamentos dos Estados-membros e a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis mostra como evoluíram as vendas de automóveis na UE.

Valor do metro quadrado supera os 2.000 euros?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta manhã o Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação relativo ao mês de outubro. Em setembro, a avaliação bancária das casas acelerou para um novo recorde de 1.995 euros. Se a tendência se mantiver, o valor mediano do metro quadrado terá superado pela primeira vez os 2.000 euros em outubro.

Parlamento assinala 50 anos do 25 Novembro

O Parlamento assinala os 50 anos do 25 de Novembro. O evento arranca com uma cerimónia militar na Praça do Comércio às 8h45 e pela sessão solene na Assembleia da República marcada para as 11h00. O PCP já fez saber que não irá participar na sessão solene, à semelhança do que fez no ano passado.

Marques Mendes e Ventura debatem para Belém

Os candidatos presidenciais Luís Marques Mendes e André Ventura vão debater na SIC, no âmbito dos frente-a-frente para as eleições presidenciais. No total são 28 os debates no âmbito das eleições marcadas para 18 de janeiro, todos transmitidos em sinal aberto. Destes, 12 são na RTP1, oito na SIC e oito na TVI.

Bruxelas publica parecer sobre orçamentos dos Estados-membros

A Comissão Europeia publica esta terça-feira o parecer sobre orçamentos dos Estados-membros para 2026 e respetivos planos orçamentais de médio prazo, incluindo os de Portugal.

Como evoluem as vendas de automóveis na UE?

A Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) divulga os números de vendas de carros novos referentes a outubro. As vendas de automóveis na União Europeia (UE) dispararam 20% em setembro face ao mesmo mês do ano passado.