Barreiro distinguido no Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros

Distinguido no Prémio Autarquia do Ano 2025 – Grupo Mosqueteiros, o Barreiro levou o Natal para lá das tradicionais mensagens institucionais. Com o filme “Barreiro, Um Conto de Natal”, a autarquia uniu serviços municipais, instituições locais, figuras da comunidade e atores do concelho numa narrativa partilhada, feita de pertença e participação. A Câmara Municipal do Barreiro revela como nasceu o projeto, os desafios que enfrentou e de que forma esta iniciativa se tornou um símbolo de identidade e orgulho local.

O que representa para a vossa autarquia ter sido distinguida no Prémio Autarquia do Ano 2025 – Grupo Mosqueteiros?

Para a Câmara Municipal do Barreiro, esta distinção representa o reconhecimento de um trabalho de excelência na área em que fomos premiados. Este resultado reforça a nossa motivação e o compromisso de continuar a alcançar níveis elevados de qualidade e inovação, posicionando o Barreiro entre os melhores municípios de Portugal. Como costumamos dizer, por sermos “Fabricado no Barreiro – produzimos orgulho local”!

Quais foram as razões e necessidades que estiveram na origem do projeto distinguido?

O projeto distinguido, o filme de Natal “Barreiro, Um Conto de Natal”, nasceu da vontade de unir a comunidade numa época especialmente simbólica. O objetivo principal foi reunir diferentes pessoas e várias instituições locais para transmitir uma mensagem que se distinguisse das tradicionais saudações de Boas Festas, promovendo uma visão mais emocional, participativa e representativa do espírito barreirense. Para tal, envolvemos diversos serviços municipais, personagens locais e atores do Barreiro, criando uma narrativa na qual todos se pudessem identificar.

Que principais desafios enfrentaram no desenvolvimento e concretização do projeto — e de que forma foram superados?

O principal desafio prendeu-se com a coordenação de todos os participantes, sobretudo considerando que muitos não são profissionais da área da representação. Foi necessário conciliar diferentes disponibilidades e ritmos de trabalho. Este desafio foi superado através do empenho, da colaboração e da forte vontade coletiva em participar, refletindo o espírito de pertença e envolvimento que o projeto procurou transmitir.

De que maneira o projeto distinguido tem impactado a vida da comunidade local? Pode partilhar algum exemplo concreto?

Projetos desta natureza têm um impacto muito positivo na comunidade, fortalecendo o sentido de união e pertença. “Barreiro, Um Conto de Natal” despertou uma grande curiosidade e motivação, tendo já gerado inúmeros contactos de pessoas e entidades que manifestaram interesse em participar em futuras edições. Este envolvimento crescente é um reflexo concreto do impacto do projeto e da forma como a comunidade se revê nesta iniciativa coletiva.

Quais são as perspetivas de futuro em relação a este projeto? Pretendem dar continuidade, expandi-lo ou adaptá-lo a outras áreas?

A Câmara Municipal do Barreiro pretende continuar a desenvolver projetos que envolvam o maior número possível de participantes – individuais, coletivos e institucionais – reforçando a representatividade e a identidade local. Acreditamos que, ao integrar diferentes vozes e contributos, conseguimos construir mensagens mais autênticas, alinhadas com as ambições da comunidade e com a valorização do Barreiro enquanto território culturalmente ativo e coeso.