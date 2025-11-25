Betano reforça posicionamento no futebol em campanha

"Confia naquilo que nos une" é o mote da campanha, que pretende ser uma homenagem ao poder unificador do futebol. A criatividade é da Another Circus, com produção da Trix, e planeamento da Initiative.

Dois vizinhos que estão sempre em pequenas guerras domésticas, um irmão e uma irmã que não se suportam e dois barbeiros de lojas rivais que não perdem uma oportunidade para se provarem são os protagonistas da nova campanha da Betano, para SL Benfica, Sporting e FC Porto, os três clubes que patrocina.

“Confia naquilo que nos une” é o mote da campanha, que pretende ser “uma homenagem ao poder unificador do futebol”. “Trata-se de uma campanha multimeios, de grande escala, que volta a reforçar o papel da Betano enquanto marca que aproxima os adeptos, através da paixão que partilham pelos seus clubes“, explica a marca, em comunicado.

“A campanha parte de um insight simples: nos 90 minutos em que a bola rola, até as pessoas que menos se toleram tornam-se uma só voz. É essa natureza unificadora, muitas vezes esquecida, que a campanha “Confia naquilo que nos une” coloca no centro da narrativa”, prossegue a marca.

Presente em televisão, digital, rádio, outdoor e redes sociais ao longo de toda a época desportiva 2025/26, cada filme mantém a mesma estrutura narrativa, “mas adapta-se ao ADN, cultura e universo simbólico do clube e dos seus adeptos”. A criatividade é da Another Circus, com produção da Trix, e a agência de meios é a Initiative.

“Este trabalho reforça o posicionamento da Betano como patrocinadora do FC Porto, Sporting CP e SL Benfica e, acima de tudo, aproxima-nos dos adeptos através daquilo que verdadeiramente nos une”, resume José Almeida, marketing manager da Betano Portugal.