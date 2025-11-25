Bruno Rio assume direção de marketing da Casa Peixoto

Bruno Rio integra a Casa Peixoto depois de desempenhar funções de direção e gestão na Sonae ao longo de de uma década.

Bruno Rio é o novo diretor de marketing e vendas B2C (business to consumer) da Casa Peixoto. Sob a alçada de Bruno Rio fica a “aceleração da orientação ao cliente e ao mercado, simplificação de processos e maior integração interdepartamental e reforço da proposta de valor e da rentabilidade” e ainda o “desenvolvimento das marcas próprias e exclusivas e evolução da experiência de cliente omnicanal”, assim como a “criação de uma abordagem renovada de employer branding, essencial para atrair e reter talento nesta fase de expansão da empresa”.

O agora diretor de marketing traz à Casa Peixoto uma “experiência multidisciplinar em liderança de equipas, estratégia omnicanal e construção de marcas fortes num contexto retalhista altamente competitivo”, refere-se em nota de imprensa, pelo que a sua “visão orientada ao cliente e foco em crescimento sustentável serão determinantes para reforçar o posicionamento da Casa Peixoto como um dos operadores de referência a nível nacional“.

“Estou totalmente comprometido em reforçar a cultura de orientação ao cliente e compromisso com o mercado, promovendo internamente um espírito de colaboração incondicional, autonomia e de liderança partilhada. Acredito que equipas capacitadas, motivadas e alinhadas são a base para a evolução das organizações. Tenho experiência em ambientes altamente desafiante e, estou muito confiante de que posso contribuir para elevar a Casa Peixoto a um novo patamar de notoriedade, eficiência e crescimento”, diz Bruno Rio, citado em comunicado.

Já Luciano Peixoto, administrador da Casa Peixoto, aponta que a “experiência, visão e energia de Bruno Rio representam um passo importante na evolução da empresa” nacional de comércio de materiais de construção, renovação, decoração, bricolage e jardim. “Acreditamos que o seu contributo será determinante para acelerarmos a inovação, reforçarmos a proximidade ao cliente e consolidarmos uma trajetória de crescimento sustentável, sem perdermos a identidade, evoluindo a proposta de valor pela qual já somos reconhecidos e valorizados”, acrescenta.

Antes de integrar a Casa Peixoto, Bruno Rio desempenhou funções de direção e gestão na Sonae ao longo de de uma década, liderando equipas de product & trade marketing no Continente, e participando e coordenando projetos estratégicos nas áreas Alimentar, Bazar, Continente Online e Cartão Continente. Antes, integrou o Super Bock Group, onde desempenhou os cargos de marketing research manager e de senior brand manager.

A sua carreira, no entanto, começou em 2007 como analista macroeconómico na Associação Empresarial de Portugal (atual CIP), tendo ainda sido cofundador da 2Venture, uma boutique de consultoria especializada na aceleração de start-ups e desenvolvimento de PME.

Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto, Bruno Rio possui uma pós-graduação em Marketing Management pela Porto Business School e um Mini MBA em Marketing de Mark Ritson, bem como formações executivas em Estratégia de Marketing Integrado, Customer Experience, Design Thinking e Complex Problem Solving.