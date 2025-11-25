Campanha “Que nada nos pare” incentiva a prática de exercício físico no cancro da próstata

Esta campanha tem como objetivo de visibilizar a importância do desporto na prevenção, tratamento e melhoria da qualidade de vida das pessoas com esta doença.

Segundo informou a Bayer, esta campanha também foi impulsionada pela Sociedade Espanhola de Oncologia Médica (SEOM) e pela Associação de Cancro da Próstata (Ancap), com o aval da Associação Espanhola de Urologia (AEU) e da Sociedade Espanhola de Oncologia Radioterápica (SEOR).

A apresentação desta iniciativa contou com a participação do médico oncologista do Complexo Hospitalar Universitário de A Coruña e membro do Grupo de Trabalho SEOM de Exercício e Cancro, Dr. Víctor Sacristán; o vice-presidente da Ancap, César Comuñas; e o representante de exercício e cancro na Plataforma de pacientes da SEOR e oncologista radioterapeuta no Hospital La Fe de Valência e Genesis Care Valência, o Dr. Miguel Ángel Berenguer.

Juntamente com eles, a especialista do departamento de urologia do Hospital Universitário de Getafe e representante da AEU, Dra. Ana García Tello; o diretor de investigação e inovação GO fit LAB e professor da URJC, Alfonso Jiménez; o especialista em exercício físico para pacientes oncológicos, Mario Redondo; e o responsável pela área de oncologia da Bayer Espanha, Jordi Farrés.

Os especialistas salientaram que manter uma vida ativa é mais do que benéfico para os pacientes com cancro da próstata. O exercício físico reduz em até 30% o risco de desenvolver cancro, incluindo o da próstata, de acordo com dados da SEOM.

MENOR RISCO

Mas o impacto não se limita à prevenção. O Colégio Americano de Medicina Desportiva indicou que a prática de exercício físico pode estar associada a um menor risco de morte por cancro em pacientes afetados por esta doença.

A este respeito, o Dr. Sacristán sublinhou que «o exercício é uma parte essencial do tratamento do cancro, e o cancro da próstata não é uma exceção. As evidências científicas demonstram que o exercício supervisionado ajuda a melhorar a tolerância aos tratamentos, reduz efeitos secundários como a fadiga e a perda de massa muscular e contribui para uma melhor recuperação funcional e emocional».

Mas, além disso, acrescentou, «cada vez temos mais dados que indicam que pode influenciar a sobrevivência, reduzindo complicações e melhorando a saúde global».

Por sua vez, César Comuñas salientou que «a campanha incide na importância do exercício físico antes, durante os tratamentos e na fase de recuperação do cancro da próstata. «Que nada nos pare» é a continuação de «Moviéndonos por la vida», que se lança mais um ano no contexto do Movember».

Ao longo do mês de novembro, a campanha percorreu hospitais de referência em diferentes cidades espanholas com Mario Redondo, documentando o trabalho das unidades de exercício e cancro presentes no Hospital Universitário de Getafe, no Hospital La Fe de Valência e no Complexo Hospitalar Universitário de A Coruña.

De facto, Jordi Farrés explicou que «a iniciativa reflete o nosso compromisso contínuo em melhorar o tratamento do cancro da próstata em Espanha, enfatizando o papel fundamental do exercício físico supervisionado dentro de uma abordagem multidisciplinar».

«Através da colaboração com sociedades científicas e unidades especializadas, procuramos incentivar os pacientes a aceder a programas de atividade física adaptados e monitorizados, que proporcionem benefícios tangíveis tanto na sua qualidade de vida como no controlo da doença», acrescentou.