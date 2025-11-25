CGD prevê concluir venda do banco em Cabo Verde em janeiro de 2026

A Caixa Geral de Depósitos prevê concluir a venda do Banco Comercial do Atlântico (BCA), um dos maiores bancos de Cabo Verde, em janeiro do próximo ano.

O banco informou, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que “o Banco de Cabo Verde anunciou publicamente, no dia 24 de novembro de 2025, a sua decisão de não oposição ao projeto de alienação pela Caixa Geral de Depósitos e aquisição pela Coris Holding, S.A. de 59,81% dos direitos de voto e das ações representativas do capital social do Banco Comercial do Atlântico, S.A. (“BCA”), conforme comunicado pela Caixa em 14 de março de 2024, e que se encontrava em apreciação desde 21 de junho de 2024″.

Após esta decisão, a Caixa adianta que “o processo de alienação deverá ser concluído durante o mês de janeiro de 2026“, reafirmando “o seu compromisso com os colaboradores do BCA e os seus clientes, garantindo todo o apoio corporativo enquanto acionista até à efetivação desta alienação e subsequente entrada da Coris Holding na estrutura acionista do BCA”.

A Caixa vai manter a sua presença em Cabo Verde através do Banco Interatlântico.