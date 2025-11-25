Clubes da LALIGA concentram-se em potenciar a hospitalidade e diversificar as receitas através das suas infraestruturas e do turismo

Os clubes de futebol trabalham na gestão e monetização dos estádios e infraestruturas através de propostas que integram desporto, hospitalidade, entretenimento e atividade corporativa.

Espanha é um dos países mais visitados do mundo e o futebol, os clubes da LALIGA e os seus estádios são duas das suas principais ferramentas para atrair visitantes e projetar a identidade cultural. A experiência nestes recintos também contribui para reforçar a Marca Espanha, consolidando o país como um destino onde o desporto, o lazer e a cultura coexistem no mesmo espaço.

O Gabinete de Clubes da LALIGA lidera esta transformação nos clubes, acompanhando as entidades na otimização dos seus ativos, com apoio constante e especializado para que possam modernizar as instalações e desenvolver projetos que transformem as suas infraestruturas em espaços multifuncionais. Neste cenário, a recente viagem de exploração de infraestruturas a Paris serviu como ponto de encontro para analisar modelos de exploração em recintos de referência. Jaime Blanco, diretor do Gabinete de Clubes da LALIGA, salientou que a visita «demonstrou que o crescimento dos nossos clubes passa por olhar para o estádio como um ecossistema vivo, capaz de gerar valor todos os dias do ano».

Os exemplos dos clubes da LALIGA são múltiplos e variados e, por exemplo, no Athletic Club, os avanços já se refletem numa estratégia que combina adeptos locais, visitantes e atividades não desportivas. O seu diretor de Negócios e Inovação, Borja González Bilbao, explicou que «desde o primeiro momento, pensámos na exploração do estádio como algo que vai muito além dos dias de jogo», e lembrou que San Mamés conta com espaços que oferecem propostas gastronómicas elaboradas por chefs vizcaínos com estrelas Michelin e áreas VIP orientadas para o conforto e a experiência, iniciativas que fazem parte da abordagem integral do clube para converter o estádio num espaço ativo 365 dias por ano.

A mesma tendência é observada no trabalho do Sevilla FC, onde Jorge Bretos, responsável por Eventos e Exploração Comercial, destacou que o clube busca transformar o Ramón Sánchez-Pizjuán em «um centro de lazer, cultura e entretenimento», combinando o tour, que ultrapassa 90.000 visitas por temporada, com experiências de dia de jogo, entradas VIP, turismo corporativo e a próxima abertura de um bar e uma coquetelaria para dias sem jogos. A aposta é sólida e com futuro na capital andaluza, onde o futebol faz parte do dia a dia tanto dos sevilhanos como dos turistas.

Em Málaga, a relação com o visitante internacional marca a agenda do clube, mas também se expande para novos formatos de participação. Laura Chicón Jiménez, responsável pela Área VIP e Exploração de Instalações do Málaga CF, explicou que «o turismo está profundamente ligado ao clube» e que muitos adeptos «não querem apenas um bilhete, mas também visitas guiadas prévias, acesso ao treino em campo e meet & greet». Acrescentou que «o museu tem um número significativo de visitantes estrangeiros» e que «funciona muito bem graças às agências com as quais colaboramos». Neste contexto, La Rosaleda também conta com experiências personalizadas e iniciativas integradas na linha de exploração do recinto, que ampliam a sua função como espaço social para a comunidade malaguista.

Na Real Sociedad, o interesse internacional também deixa números relevantes. Jon Álvarez de Eulate Arce, responsável pela Exploração Comercial, destacou que «é notável o caso do público japonês», muito influenciado pela presença de Take Kubo, e que já representa «cerca de 2% da bilheteira». Acrescentou que, com o conjunto de turistas estrangeiros, «estaremos perto dos 10%», impulsionados por uma oferta de concertos, râguebi, gastronomia e outros eventos que ativam o estádio para além do calendário desportivo.

As atividades não relacionadas ao futebol também impulsionam o posicionamento do Estádio Riyadh Air Metropolitano. Fernando Fariza, diretor de Exploração e Área Social do Atlético de Madrid, lembrou que «um clube como o Atlético de Madrid, assim como outros grandes clubes, leva a marca Espanha e a marca Madrid para todo o mundo», e destacou que o Metropolitano se consolidou como «o grande recinto da cidade para concertos e grandes eventos, onde quase metade do público vem de outros países». Acrescentou que muitos adeptos viajam para «viver a atmosfera do estádio», reforçada com atividades e oferta gastronómica antes do jogo, o que se soma à iniciativa El Gran Escenario, um espaço que acolhe concertos e eventos privados, reforçando o papel do recinto como infraestrutura multifuncional da cidade, projetando a sua relevância para além do futebol.

No entanto, o sucesso dos modelos de exploração dos clubes da LALIGA não se limita aos casos peninsulares, já que para a UD Las Palmas, o turismo representa uma oportunidade estratégica de conexão com o seu público. O seu diretor-geral, Patricio Viñayo, explicou que «Gran Canaria é um destino turístico com um índice de repetição muito alto, com visitantes que voltam ano após ano» e que o objetivo do clube é fazer com que «cada turista que volte considere o estádio um local imprescindível na sua visita», para o que considera necessárias «estratégias digitais que nos permitam manter o contacto durante todo o ano».

Da mesma forma, em Maiorca, a estratégia integra promoção externa e experiência dos adeptos. Antonio Rosselló, Venue Manager do RCD Mallorca, explicou que «temos um grande patrocínio com as instituições» para promover cada ilha e que a propriedade incorporou uma visão orientada para que o dia do jogo seja «muito mais do que 90 minutos», com atividades antes, durante e depois e «outros produtos para desfrutar do clube os 365 dias do ano». Assim, o Estadi Mallorca Son Moix articula esta abordagem com uma oferta VIP Hospitality de alto nível, que inclui experiências imersivas como a Tunnel Experience, o Player Walk Out ou o Premium Club, entre outras, alinhadas com a estratégia global de maximizar a exploração do estádio como um ativo corporativo e experiencial. Além disso, Roselló destaca que iniciativas como o estádio sustentável, reconhecido com a certificação Estadio Residuo Cero, demonstram que “o crescimento pode andar de mãos dadas com a responsabilidade com o meio ambiente”.

Com essas iniciativas, os clubes da LALIGA orientam-se para uma exploração mais diversificada, potenciando o papel dos estádios espanhóis como ativos culturais, turísticos e económicos de primeiro nível.