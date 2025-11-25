Debate entre Jorge Pinto e Cotrim Figueiredo não chegou às 500 mil pessoas

De acordo com a análise da Dentsu Media para o +M, o frete a frente foi acompanhado por apenas 483.287 pessoas, sendo o único abaixo do meio milhão de telespectadores.

O debate entre Jorge Pinto e João Cotrim Figueiredo foi o menos visto dos cinco debates que decorreram até agora no âmbito das eleições presidenciais de 18 de janeiro. De acordo com a análise da Dentsu Media para o +M, o frete a frente foi acompanhado por apenas 483.287 pessoas, sendo o único abaixo do meio milhão de telespectadores.

O total de telespectadores reparte-se entre os 463.903 que assistiram em direto por volta das 21h na RTP1 e os 19.384 que o fizeram, também em direto, na RTP Notícias. Enquanto a RTP alcançou uma taxa de share de 10%, a RTP Notícias conseguiu 0,4%, com a transmissão do debate em direto.

Na véspera, o debate entre Catarina Martins e Henrique Gouveia, que decorreu na noite de domingo, foi visto por quase 948 mil pessoas. O debate entre a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda e Henrique Gouveia foi o segundo mais visto até agora, tendo sido apenas ultrapassado debate entre André Ventura e António José Seguro, visto por mais de um milhão de pessoas. Já Marques Mendes e António Filipe registaram uma audiência superior a 877 mil telespectadores.

O debate entre Gouveia e Melo e Cotrim Figueiredo tinha sido o menos visto, até esta semana.

Cada debate tem entre 30 a 35 minutos e é transmitido em sinal aberto por cada um dos operadores. O próximo frente a frente acontece este domingo na SIC, com Henrique Gouveia e Melo a enfrentar Catarina Martins, que se estreia neste ciclo de debates.

