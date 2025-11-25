Diminuem os tempos de espera para operações, consultas e exames diagnósticos na Comunidade de Madrid

De acordo com os últimos dados do Sermas, a demora média caiu 9,3 dias em operações; 8,16 dias em consultas e 9,82 em exames diagnósticos

Os últimos dados das listas de espera do Serviço de Saúde de Madrid (Sermas), relativos a outubro, refletem uma melhoria significativa na gestão dos cuidados de saúde da Comunidade de Madrid (CAM). Uma evolução positiva que abrange as três áreas de assistência: listas de espera cirúrgicas, consultas externas e exames diagnósticos.

No conjunto, outubro registou descidas relevantes em todos os tempos de espera. De acordo com os dados publicados no site do SERMAS relativos ao mês de outubro, a espera média para uma intervenção cirúrgica diminuiu 9,3 dias; nas consultas externas, 8,16 dias; e nos exames diagnósticos, 9,82 dias. Além disso, tanto nas consultas como nos exames diagnósticos, o volume de pacientes em lista de espera também diminuiu, com 10.269 e 3.755 pessoas a menos, respetivamente. Na lista cirúrgica, o número de pacientes aumentou ligeiramente, embora sem um impacto significativo na tendência geral de melhoria.

No geral, outubro apresentou uma mudança de tendência favorável: mais atividade cirúrgica, menos pacientes em períodos de espera mais prolongados e uma redução notável dos dias de atraso estrutural. Tudo isso aponta para uma maior capacidade do sistema de absorver a demanda e acelerar os tempos de resposta.

A redução dos tempos de espera para operações foi impulsionada por um aumento significativo da atividade cirúrgica nos hospitais de Madrid. Em outubro, foram registadas 48 062 saídas da lista, mais 21,5% do que em setembro, o que levou a uma redução considerável dos atrasos. O dado mais notável correspondeu à espera média estrutural, que caiu de 58,9 dias em setembro para 49,6 dias em outubro. Esta redução de mais de nove dias evidencia uma maior capacidade de resposta por parte do sistema.

ESPECIALISTA

No que diz respeito às consultas, o número de pessoas à espera de uma primeira consulta com o especialista caiu para 733 359, o que representa menos 10 269 do que em setembro, embora a melhoria mais notável se tenha refletido nos tempos: o atraso médio diminuiu de 76,76 para 68,60 dias, uma redução superior a oito dias em apenas um mês. Também melhorou o atraso prospetivo, que antecipa os tempos futuros, passando de 50,79 para 49,05 dias.

Esta melhoria está diretamente relacionada com o aumento da atividade assistencial nas consultas. Em outubro, foram atendidos 449.455 pacientes, 55.745 a mais do que em setembro, o que representa um aumento de 14,2%.

A lista de espera para exames diagnósticos e terapêuticos da Comunidade de Madrid registou em outubro uma evolução claramente favorável, com melhorias notáveis tanto no volume de pacientes em espera como nos tempos de espera. O número total de pessoas que aguardavam um primeiro exame diminuiu para 181 980, o que representa 3755 menos do que em setembro.

O tempo médio de espera para realizar um exame foi reduzido de 72,03 para 62,21 dias. Esta queda de quase dez dias em um único mês representa uma das melhorias mais intensas dos últimos períodos e confirma um impulso sustentado para encurtar os prazos de diagnóstico. O tempo de espera prospetivo também registou uma ligeira queda para 29,31 dias.

Esta melhoria, tal como aconteceu nas intervenções cirúrgicas e nas consultas, responde a um forte aumento da atividade. Durante o mês de outubro, foram realizados 189 368 exames diagnósticos, mais 23 495 do que em setembro, o que representa um aumento superior a 14%.

HOSPITAIS

Os dados do Sermas relativos ao mês de outubro também destacam o desempenho de vários hospitais da região. No pódio dos menores tempos de espera em atividades cirúrgicas, em primeiro lugar, está o Hospital Fundación Jiménez Díaz, com 22,29 dias; seguido pelo Hospital Universitário Infanta Elena, com 23,69 dias; o Hospital Universitário Geral de Villalba, com 26,08 dias; e o Hospital Universitário Rey Juan Carlos, com 27,09 dias.

No âmbito das consultas, destacam-se os hospitais Universitário Geral de Villalba, com 13,52 dias; Rey Juan Carlos, com 15,53 dias; Fundación Jiménez Díaz, com 19,25 dias; e Hospital Universitário Infanta Elena, com 24,13 dias.

Em exames diagnósticos, voltam a liderar o Hospital Universitário Geral de Villalba (13,52 dias), o Hospital Rey Juan Carlos (15,53 dias), a Fundação Jiménez Díaz (19,25 dias) e o Hospital Universitário Infanta Elena (24,13 dias).

Os dados do Sermas refletem que o pódio da eficiência é ocupado pelos hospitais que operam sob o modelo de gestão mista da Comunidade de Madrid, um sistema que combina financiamento público com gestão privada. Este modelo, juntamente com a livre escolha do centro, permite uma maior flexibilidade organizacional, facilita a otimização dos recursos e favorece a redistribuição da procura entre hospitais. Como resultado, os pacientes podem aceder mais rapidamente a consultas, intervenções e exames diagnósticos, o que contribui para reduzir os tempos de espera e melhorar a experiência de assistência.