Estudo liderado por investigadores do IIS-FJD e do Hospital Público Universitário Rey Juan Carlos descreve o terceiro caso documentado de cura funcional do VIH

Investigadores do Laboratório de Investigação em VIH e Hepatite Vírus do Instituto de Investigação Sanitária-Fundação Jiménez Díaz (IIS-FJD) e do Hospital Universitário Rey Juan Carlos, em estreita colaboração com o Hospital Universitário Gregorio Marañón e com a participação de investigadores do Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz, do Hospital Clínico San Carlos, do Hospital Vall d’Hebron e da Universidade de Sydney, lideraram um estudo que descreve o terceiro caso de cura funcional do VIH-1 numa paciente que viveu com o VIH durante 22 anos sem necessidade de tratamento antirretroviral (TAR). Este marco pode ser um avanço fundamental na busca por tratamentos curativos para o VIH.

Através de uma análise clínica, virológica, imunológica e genética, a equipa de investigadores – liderada pelos doutores Norma Rallón e José Miguel Benito, investigadores responsáveis pelo Laboratório de Investigação em VIH e Hepatite Viral do IIS-FJD no Hospital Universitário Rey Juan Carlos; e entre os quais também se destacam os doutores Miguel Górgolas e Alfonso Cabello, chefe e chefe associado, respetivamente, do Serviço de Medicina Interna da Fundação Jiménez Díaz – identificou fatores-chave que evidenciam a natureza única da cura funcional na paciente descrita neste estudo publicado na revista «Lancet HIV».

No contexto do VIH, denomina-se «controlador de elite» a uma pequena percentagem de pessoas com o vírus que, sem tratamento antirretroviral, são capazes de manter a sua carga viral em níveis indetetáveis durante determinados períodos de tempo. Estes doentes conseguem manter o controlo da replicação do vírus sem a necessidade de medicamentos. No entanto, existe uma grande heterogeneidade nestes pacientes, e a maioria destes «controladores de elite» não mantém este controlo a longo prazo.

«Alguns casos excecionais, como o da paciente descrita neste estudo, mostram uma condição única de controlo do VIH, o que sugere possíveis novas abordagens para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas que poderiam ajudar a melhorar o tratamento do VIH no futuro, mesmo sem a necessidade de tratamento antirretroviral contínuo, uma vez que abre novas possibilidades para alcançar a cura funcional em pessoas que vivem com VIH», explica a Dra. Rallón.

A paciente é uma mulher indiana de 48 anos que, 22 anos após o diagnóstico, mantém a infeção totalmente controlada sem necessidade de tratamento antirretroviral e apresentou evidências de serorreversão do VIH (ou seja, perda de anticorpos detetáveis contra o vírus). Tudo indica que o seu organismo apresenta uma série de características únicas com mecanismos naturais extremamente eficazes que impedem a multiplicação do VIH e o reduzem a formas defeituosas incapazes de causar doença, o que poderia explicar a sua capacidade de alcançar o que é considerado uma cura funcional do VIH. As análises também indicam que este controlo excecional se estabeleceu muito cedo após a infeção.

«Este terceiro caso de cura funcional do VIH-1 reforça a importância de compreender os fatores biológicos que permitem esta condição única. As nossas descobertas mostram a existência de mecanismos naturais específicos e muito eficazes que impedem a propagação do vírus, possivelmente relacionados com uma resposta imunológica inata potenciada por certos fatores celulares e pela ação de células «assassinas naturais» («natural killer»), que atuam como uma primeira linha de defesa. E, embora cientificamente não seja possível confirmar uma cura esterilizante de forma absoluta, a ausência total de sinais de infeção torna este caso um exemplo potencial de eliminação completa do VIH-1», conclui a Dra. Rallón.