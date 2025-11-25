Defesa

Eurodeputados aprovam programa para incentivar indústria de defesa da UE

  • Lusa
  • 13:44

O Parlamento Europeu (PE) aprovou hoje por maioria o primeiro Programa da Indústria de Defesa Europeia para reforçar o setor na UE.

O Parlamento Europeu (PE) aprovou esta terça-feira, por maioria, o primeiro Programa da Indústria de Defesa Europeia para reforçar o setor na UE. A legislação foi aprovada por 457 votos a favor, 148 votos contra e 33 abstenções, indicou um comunicado do PE, tendo ainda de ser formalizada pelos Estados-membros antes de entrar em vigor.

O programa apresentado pela Comissão Europeia visa reforçar a base tecnológica e industrial de defesa da UE e aumentar as capacidades de defesa europeias. Do orçamento de 1,5 mil milhões de euros do programa, 300 milhões de euros vão ser destinados ao Instrumento de Apoio à Ucrânia.

É ainda criado um fundo para acelerar a transformação das cadeias de abastecimento da defesa num montante total indicativo de, pelo menos, 150 milhões de euros através de contribuições financeiras.

Os Estados-membros farão ainda contribuições para o programa de defesa e o programa permite às capitais aproveitar o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, por reatribuição de fundos não utilizados deste instrumento para apoiar projetos ao abrigo do programa de defesa.

Os eurodeputados defenderam igualmente o princípio de “comprar europeu”, ou seja, para que os produtos de defesa obtenham financiamento, o custo dos componentes oriundos de países terceiros não associados não poderá exceder 35% do custo total estimado dos componentes. O programa foi ainda concebido para promover a contratação pública conjunta europeia e intensificar a indústria transformadora.

A base industrial de defesa europeia é constituída por uma série de grandes empresas multinacionais, empresas de média capitalização e mais de 2.000 pequenas e médias empresas, com um volume de negócios anual combinado estimado em 70 mil milhões de euros.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Eurodeputados aprovam programa de defesa da UE

  • Debate entre Jorge Pinto e Cotrim Figueiredo é o menos visto

  • Marcelo apela à temperança do 25 de Novembro numa AR partida

  • Francisco Soares Machado é o novo sócio da Sérvulo

  • Em atualização

    Ucrânia terá aceitado proposta de paz com detalhes a definir

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Eurodeputados aprovam programa para incentivar indústria de defesa da UE

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Naval Group quer investir “dezenas de milhões” no Alfeite

Ana Marcela,

A proposta apresentada ao Governo passa pela criação conjunta de uma empresa entre o Naval Group e o Arsenal do Alfeite. O grupo francês está na corrida ao fornecimento das futuras fragatas à Marinha.