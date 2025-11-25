Sociedades

Ex-assessores jurídicos do FC Porto fundam a firma de advogados Art, Rock & Sports

Fundado por Pedro Mota Pinho e Pedro Azevedo Branco, a Art, Rock & Sports centra a sua atuação nas áreas de desporto, cultura e entretenimento. O escritório é no Porto.

A Art, Rock & Sports é o mais recente player portuense do mercado de advocacia portuguesa. A firma centra a sua atuação nas áreas de desporto, da cultura e do entretenimento. Pedro Mota Pinho e Pedro Azevedo Branco, antigos assessores jurídicos do FC Porto, são os fundadores do projeto.

“A nossa missão passa por garantir segurança jurídica, soluções estratégicas e profissionalismo num mercado de futebol cada vez mais complexo. Queremos contribuir para um mercado de transferências mais transparente, seguro e profissionalizado”, referem em comunicado os fundadores.

Segundo a firma, no primeiro mercado de transferências, no verão, estiveram envolvidos em mais de 80 transferências, assessorando juridicamente clubes, jogadores e agentes FIFA em negócios realizados em 15 países distintos.

Com escritório na zona da Boavista, no Porto, a Art, Rock & Sports aposta também nos setores de cultura e do entretenimento, oferecendo uma abordagem “moderna, pragmática e altamente especializada”.

O fundador Pedro Mota Pinho desempenhou funções como assessor jurídico do FC Porto, entre 2017 e 2022, e associado sénior na PLMJ. Já Pedro Azevedo Branco foi durante uma década, entre 2016 e 2025, assessor jurídico do emblema portista.

