França vai gastar 130 milhões para arrancar vinhas

O Governo francês vai gastar 130 milhões de euros para financiar a destruição da produção excedentária de vinho com o objetivo de apoiar os produtores em dificuldades, avança a Bloomberg. França é dos maiores produtores a nível mundial.

Algumas da principais regiões produtoras de vinho em França estão com dificuldades devido a um “cocktail de problemas” que se prendem com a mudança de hábitos de consumo, as alterações climáticas, o custo de vida e a guerra comercial.

A ministra da Agricultura, Annie Genevard, confirmou, em comunicado, que o governo francês vai financiar um novo plano permanente para remover o excesso de vinhas. Genevard também pediu ao comissário europeu para a Agricultura e Alimentação, Christophe Hansen, para mobilizar reservas de crise para financiar a destilação de stocks excedentes não comercializáveis, que podem ser usados ​​para perfumes, gel desinfetante e etanol.

Com esta ajuda do Estado, os agricultores podem solicitar uma subvenção de 4.000 euros por hectare de vinha arrancada. O ano passado, o governo francês recebeu pedidos para a destruição de quase 30 mil hectares em todo o país, avança o El Economist.

Na região vinícola de Pyrénées-Orientales, também conhecida como Roussillon, os agricultores arrancaram 14% das vinhas. Em todo o Languedoc-Roussillon, quase 15 mil hectares de vinhas estão a ser arrancados este ano. Entre 2000 e 2020, a região perdeu quase metade das vinhas.

Os agricultores culpam a seca, a falta de acesso aos reservatórios de água, os custos mais elevados de energia e outros custos desde que a Rússia invadiu a Ucrânia.

Dados citados pelo El Economista mostram que quase um quarto dos adultos franceses com 25 anos ou menos não consome álcool. A percentagem de franceses de todas as idades que bebem um copo de vinho por dia caiu de 51% em 1980 para 11% atualmente.