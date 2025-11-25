Sociedades

Francisco Soares Machado é o novo sócio da Sérvulo

Após cerca de sete anos na Cuatrecasas, Francisco Soares Machado integra a equipa de Financeiro & Governance da Sérvulo, na qualidade de sócio.

A Sérvulo & Associados reforçou a equipa de Financeiro & Governance com o sócio Francisco Soares Machado. O advogado transita da Cuatrecasas.

“A integração de Francisco Soares Machado vem potenciar, em benefício dos clientes, sinergias únicas no trabalho regulatório e transacional, o que permite assegurar uma elevada capacidade de resposta em todas as áreas do setor financeiro, nomeadamente bancário e mercado de capitais”, destaca em comunicado o managing partner Manuel Magalhães.

Com cerca de 15 anos na assessoria jurídica a instituições financeiras, incluindo bancos, empresas de investimento, FinTech e sociedades gestoras, Francisco Soares Machado assessora ainda em reestruturações bancárias e fusões e aquisições nesse setor, bem como na área de mercado de capitais.

“A equipa de Financeiro & Governance da Sérvulo e as suas capacidades na área de regulação financeira é, sem margem para dúvidas, das mais reconhecidas no mercado português, tendo uma capacidade técnica e de resposta excecional aos problemas dos clientes. Espero poder contribuir para o seu crescimento e desenvolvimento, dentro de princípios de rigor técnico e valor acrescentado, colocando o cliente no centro da nossa assessoria”, sublinha Francisco Soares Machado.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Eurodeputados aprovam programa de defesa da UE

  • Debate entre Jorge Pinto e Cotrim Figueiredo é o menos visto

  • Em atualização

    Marcelo apela à temperança do 25 de Novembro numa AR partida

  • Francisco Soares Machado é o novo sócio da Sérvulo

  • Em atualização

    Ucrânia terá aceitado proposta de paz com detalhes a definir

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Francisco Soares Machado é o novo sócio da Sérvulo

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

OA prevê gastar 743 mil nas comemorações dos 100 anos

Filipa Ambrósio de Sousa,

No plano das receitas, o orçamento mantém uma forte dependência das quotas pagas pelos advogados, já que representam 84,6% do total das receitas correntes. O documento irá a votação esta sexta-feira.