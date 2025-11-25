Francisco Soares Machado é o novo sócio da Sérvulo

A Sérvulo & Associados reforçou a equipa de Financeiro & Governance com o sócio Francisco Soares Machado. O advogado transita da Cuatrecasas.

“A integração de Francisco Soares Machado vem potenciar, em benefício dos clientes, sinergias únicas no trabalho regulatório e transacional, o que permite assegurar uma elevada capacidade de resposta em todas as áreas do setor financeiro, nomeadamente bancário e mercado de capitais”, destaca em comunicado o managing partner Manuel Magalhães.

Com cerca de 15 anos na assessoria jurídica a instituições financeiras, incluindo bancos, empresas de investimento, FinTech e sociedades gestoras, Francisco Soares Machado assessora ainda em reestruturações bancárias e fusões e aquisições nesse setor, bem como na área de mercado de capitais.

“A equipa de Financeiro & Governance da Sérvulo e as suas capacidades na área de regulação financeira é, sem margem para dúvidas, das mais reconhecidas no mercado português, tendo uma capacidade técnica e de resposta excecional aos problemas dos clientes. Espero poder contribuir para o seu crescimento e desenvolvimento, dentro de princípios de rigor técnico e valor acrescentado, colocando o cliente no centro da nossa assessoria”, sublinha Francisco Soares Machado.