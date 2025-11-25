Grupo Albia e a ILUNION assinam um acordo para impulsionar iniciativas sociais e ambientais alinhadas com os ODS

O Grupo Albia e o grupo empresarial ILUNION assinaram um acordo-quadro de colaboração para impulsionar ações conjuntas em matéria de inclusão laboral, acessibilidade universal e sustentabilidade, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente com o ODS 17 – Alianças para alcançar os objetivos.

O acordo foi assinado pelo diretor executivo da ILUNION, Alejandro Oñoro; pela diretora de Ética, Sustentabilidade e Alianças da ILUNION, Ana María López de San Román; pelo diretor geral do Grupo Albia, Daniel Palacios; e pelo diretor de Sustentabilidade, Marketing e Comunicação do Grupo Albia, Carlos Gallego.

O acordo estabelece as bases para o desenvolvimento de projetos conjuntos orientados para a inclusão social e laboral de pessoas com deficiência e coletivos vulneráveis, a sensibilização e formação em matéria de sustentabilidade, a defesa dos direitos humanos e a proteção do ambiente. Além disso, ambas as organizações poderão colaborar em eventos, projetos de divulgação, programas de captação de talentos ou iniciativas de formação.

Com a assinatura desta aliança, o Grupo Albia indicou que consolida a sua posição como referência em sustentabilidade e compromisso social no setor funerário, promovendo iniciativas que geram valor para as pessoas e o meio ambiente; e a ILUNION reforça a sua política de alianças com impacto social e representa o culminar de mais de um ano de trabalho de duas organizações que partilham valores e um interesse em não deixar ninguém para trás.

Daniel Palacios afirmou que «a assinatura desta colaboração com a ILUNION permite-nos avançar no nosso compromisso com as famílias, as pessoas e o ambiente, impulsionando iniciativas que contribuem para um setor funerário mais humano, responsável e sustentável».

Por seu lado, Alejandro Oñoro mostrou-se convencido de que «a sociedade exige cada vez mais às empresas que sejamos uma fonte de criação de valor social e que trabalhemos para reduzir o nosso impacto sobre o ambiente. E estas alianças, que vão além do financeiro, nascem do nosso propósito».

O Grupo Albia afirmou que reafirma assim o seu compromisso com um modelo de gestão sustentável baseado em critérios ASG, integrando a responsabilidade ambiental, o respeito pelas pessoas e a transparência na sua forma de operar. A empresa indicou que avança numa estratégia que promove a descarbonização e a eficiência dos seus serviços, reforça o seu impacto social através de iniciativas centradas nas famílias e nos grupos mais vulneráveis e consolida um quadro de governação responsável que garante a integridade e a ética em todas as suas áreas de atuação.