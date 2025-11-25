Hotéis de luxo dos EUA recrutam alunos de Hotelaria e Turismo no Estoril

Catorze complexos hoteleiros de luxo norte-americanos estão, até esta quarta-feira, a recrutar estudantes finalistas da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE) que pretendam estagiar no estrangeiro.

A iniciativa surge no âmbito do programa “Global Talent, American Opportunities – Luxury Hospitality” e está a decorrer desde segunda-feira na ESHTE. Destina-se a estudantes finalistas de licenciatura e de mestrado que ambicionam ter uma carreira internacional no setor hoteleiro. Os alunos vão estagiar durante um período compreendido entre três a seis meses antes de entrarem no mercado de trabalho.

“O Boca West Country Club, n.º 1 do ranking dos Country Clubs nos Estados Unidos e 13.º ao nível mundial“, é uma das unidades hoteleiras que por estes dias está a recrutar os alunos, segundo avança a instituição.

Segundo João Pronto, coordenador de estágios da ESHTE, “estes encontros, que abrem oportunidades de estágio em hotéis e resorts de luxo nos EUA — em segmentos como eventos, alojamento e food & beverage –, disponibilizam ainda sessões de networking com profissionais do setor e orientações práticas sobre vistos e processos de candidatura”.

Aos estudantes serão apresentadas oportunidades de estágio em unidades hoteleiras como o Faena Hotel – Miami Beach, o Four Seasons Resort Maui, o Four Seasons Hotel New York Downtown ou o Pinehurst Resort.

No ano letivo 2024/2025, 129 do total de 911 estágios decorreram em 13 países: Alemanha, Cabo Verde, Dubai, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Itália, Moçambique, Países Baixos, Sri Lanka, Reino Unido e Estados Unidos.

Só no último ano, a escola registou uma taxa de empregabilidade de quase 96%. “Um sucesso que se deve igualmente à forte ligação entre a academia e as empresas do setor”, avança a instituição num comunicado.