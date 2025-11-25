Academia Local

Hotéis de luxo dos EUA recrutam alunos de Hotelaria e Turismo no Estoril

Estudantes da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril têm a oportunidade de estagiar em unidades de luxo nos Estados Unidos como Four Seasons Resort Maui ou Boca West Country Club.

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril25 novembro, 2025

Catorze complexos hoteleiros de luxo norte-americanos estão, até esta quarta-feira, a recrutar estudantes finalistas da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE) que pretendam estagiar no estrangeiro.

A iniciativa surge no âmbito do programa “Global Talent, American Opportunities – Luxury Hospitality” e está a decorrer desde segunda-feira na ESHTE. Destina-se a estudantes finalistas de licenciatura e de mestrado que ambicionam ter uma carreira internacional no setor hoteleiro. Os alunos vão estagiar durante um período compreendido entre três a seis meses antes de entrarem no mercado de trabalho.

“O Boca West Country Club, n.º 1 do ranking dos Country Clubs nos Estados Unidos e 13.º ao nível mundial“, é uma das unidades hoteleiras que por estes dias está a recrutar os alunos, segundo avança a instituição.

Estes encontros, que abrem oportunidades de estágio em hotéis e resorts de luxo nos EUA — em segmentos como eventos, alojamento e food&beverage –, disponibilizam ainda sessões de networking com profissionais do setor e orientações práticas sobre vistos e processos de candidatura.

João Pronto

Coordenador de estágios da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE)

Segundo João Pronto, coordenador de estágios da ESHTE, “estes encontros, que abrem oportunidades de estágio em hotéis e resorts de luxo nos EUA — em segmentos como eventos, alojamento e food & beverage –, disponibilizam ainda sessões de networking com profissionais do setor e orientações práticas sobre vistos e processos de candidatura”.

Aos estudantes serão apresentadas oportunidades de estágio em unidades hoteleiras como o Faena Hotel – Miami Beach, o Four Seasons Resort Maui, o Four Seasons Hotel New York Downtown ou o Pinehurst Resort.

No ano letivo 2024/2025, 129 do total de 911 estágios decorreram em 13 países: Alemanha, Cabo Verde, Dubai, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Itália, Moçambique, Países Baixos, Sri Lanka, Reino Unido e Estados Unidos.

Só no último ano, a escola registou uma taxa de empregabilidade de quase 96%. “Um sucesso que se deve igualmente à forte ligação entre a academia e as empresas do setor”, avança a instituição num comunicado.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Reportagem

    O primeiro dos champanhes à procura de novas fórmulas

  • Ventura foi à ‘casa’ de Mendes arrancar vitória à tangente

  • Açores prometem “determinação” para manter Ryanair

  • Bolsonaro começa a cumprir pena de prisão

  • Esta é a chave do Euromilhões. Jackpot é de 162 milhões

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Hotéis de luxo dos EUA recrutam alunos de Hotelaria e Turismo no Estoril

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Rendas comerciais no Porto são as menores entre 16 cidades

Alexandre Batista,

Valor de metro quadrado na Rua de Santa Catarina supera em pouco os mil euros. Lisboa, 70% acima, alcança igualmente posição de destaque entre as 16 cidades analisadas num estudo da JLL.