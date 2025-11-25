Mediação

Mediadora de seguros Protectus procura expansão para Lisboa e Madeira

A nova mediadora de seguros com sede no Porto fez um ano de vida e já conta com 25 seguradoras parceiras. Agora procura agentes em vários locais para desenvolver negócio.

A Protectus, mediadora de seguros multimarca com sede no Porto, registou um crescimento de 118% na sua carteira total de seguros entre o primeiro semestre de 2025 e o final de 2024, “acompanhando a tendência de digitalização do setor e a crescente procura por soluções mais acessíveis e diretas”, afirma em comunicado. A empresa também está ligada à atividade de intermediação de crédito e começou atividade em agosto do ano passado tendo registado uma faturação de pouco montante no final de 2024.

Depois da seguradoras como parceiras, Rui Miguel Cardoso, CEO da Protectus quer expandir a rede de distribuição.

A mediadora afirma apostar “num modelo de mediação simples, transparente e multimarcas, que coloca o cliente no centro e elimina as barreiras tradicionais associadas à contratação de seguros”.

Colocamos a tecnologia ao serviço das pessoas e das empresas, resolvendo um problema real do quotidiano: escolher e gerir seguros com clareza e sem complicações, sem perder de vista aquilo que nos distingue: a proximidade, a confiança e a transparência com o cliente”, afirma Rui Miguel Cardoso, CEO da Protectus.

Com presença concentrada no Porto, a Protectus tem como objetivo expandir a atividade para Lisboa e Madeira. Para isso, diz fonte da mediadora “planeamos abrir novos escritórios ou lojas em locais estratégicos nessas regiões, com o intuito de fortalecer ainda mais a nossa marca”

Além disso, a empresa pretende participar em eventos locais e feiras de negócios, para promoção e criação de novas oportunidades de parcerias.

“A construção de uma rede de parceiros e agentes locais será fundamental para consolidar a nossa presença e garantir uma maior proximidade com os clientes nas novas áreas de expansão”, afirma.

A mediadora tem neste momento em comercialização seguros saúde, vida, habitação, automóvel, acidentes, responsabilidade civil, viagem, animais e proteção infantil.

Mediadora de seguros Protectus procura expansão para Lisboa e Madeira

