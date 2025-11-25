Mediadora de seguros Protectus procura expansão para Lisboa e Madeira

A Protectus, mediadora de seguros multimarca com sede no Porto, registou um crescimento de 118% na sua carteira total de seguros entre o primeiro semestre de 2025 e o final de 2024, “acompanhando a tendência de digitalização do setor e a crescente procura por soluções mais acessíveis e diretas”, afirma em comunicado. A empresa também está ligada à atividade de intermediação de crédito e começou atividade em agosto do ano passado tendo registado uma faturação de pouco montante no final de 2024.

A mediadora afirma apostar “num modelo de mediação simples, transparente e multimarcas, que coloca o cliente no centro e elimina as barreiras tradicionais associadas à contratação de seguros”.

“Colocamos a tecnologia ao serviço das pessoas e das empresas, resolvendo um problema real do quotidiano: escolher e gerir seguros com clareza e sem complicações, sem perder de vista aquilo que nos distingue: a proximidade, a confiança e a transparência com o cliente”, afirma Rui Miguel Cardoso, CEO da Protectus.

Com presença concentrada no Porto, a Protectus tem como objetivo expandir a atividade para Lisboa e Madeira. Para isso, diz fonte da mediadora “planeamos abrir novos escritórios ou lojas em locais estratégicos nessas regiões, com o intuito de fortalecer ainda mais a nossa marca”

Além disso, a empresa pretende participar em eventos locais e feiras de negócios, para promoção e criação de novas oportunidades de parcerias.

“A construção de uma rede de parceiros e agentes locais será fundamental para consolidar a nossa presença e garantir uma maior proximidade com os clientes nas novas áreas de expansão”, afirma.

A mediadora tem neste momento em comercialização seguros saúde, vida, habitação, automóvel, acidentes, responsabilidade civil, viagem, animais e proteção infantil.