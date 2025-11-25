Montenegro reforça liderança da exposição televisiva em outubro

O líder do Chega subiu um lugar para uma segunda posição muito próxima da liderança de Luís Montenegro. José Luís Carneiro ascendeu ao terceiro lugar, Marcelo é quarto e Raimundo quinto.

Luís Montenegro foi quem mais apareceu nas notícias televisivas nos canais generalistas durante o mês de outubro. Ao protagonizar 200 notícias de 9 horas e 39 minutos de duração durante o mês, o primeiro-ministro, reforçou assim a primeira posição do ranking de exposição mediática em relação ao mês anterior (142 notícias e 6 horas e 22 minutos de duração).

André Ventura, presidente do Chega e candidato às eleições presidenciais, subiu um lugar para uma segunda posição muito próxima da liderança de Luís Montenegro, ao protagonizar na primeira pessoa 205 notícias de 9 horas e 35 minutos de duração. Já José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, foi terceiro, com 177 notícias de 7 horas e 58 minutos de duração. Os dados são do serviço Telenews, da MediaMonitor (Grupo Marktest).

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mantém a quarta posição, depois de ter protagonizado 141 notícias de 6 horas e 14 minutos de duração. Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, registou a quinta posição, com 115 notícias com 4 horas e 30 minutos de duração.

Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda (3 horas e 36 minutos), Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa (3 horas e 30 minutos), Rui Tavares, líder do Livre (2 horas e 54 minutos), Mariana Leitão, presidente da Iniciativa Liberal (2 horas e 50 minutos) e Alexandra Leitão, deputada e candidata pelo PS à Câmara Municipal de Lisboa (2 horas e 38 minutos), completam a lista dos dez nomes que mais figuraram nas notícias televisivas em outubro, mês das eleições autárquicas.

A análise foi feita, de acordo com dados da Telenews, aos principais noticiários dos canais generalistas e excluiu programas, debates ou entrevistas. A contabilização do tempo refere-se ao tempo total de duração da notícia em causa.

Também segundo a Marktest, durante o mês de outubro, os três principais canais da televisão portuguesa — RTP1, SIC e TVI — emitiram 233 horas de informação regular, uma subida mensal de 0,6% e uma quebra homóloga de 3,2%.

No décimo mês do ano foram para o ar 6.606 peças, mais 4,7% do que no mês anterior e mais 3,1% que em outubro de 2024. A duração média das reportagens emitidas foi de 2 minutos e 07 segundos, menos 5 segundos que o registado em setembro.

A RTP1 manteve-se como a estação que emitiu mais notícias, com 2.559 matérias (mais 151 que em agosto), bem como a que dedicou mais tempo em grelha à informação regular, com 88 horas de duração (menos uma que no mês anterior).