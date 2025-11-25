Nestlé lidera ranking de anunciantes. Wavemaker e VLM em primeiro nas agências

No acumulado dos primeiros 10 meses do ano, o Ediclube mantém-se como o maior anunciante, com a Unilever-Fima e o Modelo Continente a manterem a segunda e terceira posição, respetivamente.

A Nestlé Portugal subiu à primeira posição do ranking de anunciantes em outubro. A preços de tabela – ou seja, sem os descontos negociados com os meios –, a companhia investiu em publicidade cerca de 56,4 milhões de euros. Destes, cerca de 53 milhões foram aplicados em televisão.

O Modelo-Continente, que em setembro ocupava a terceira posição, subiu ao segundo lugar, com 49,6 milhões de euros, trocando assim de posição com a Unilever-Fima, que com 37,5 milhões ocupa agora o terceiro posto. Meo, Lidl, Ediclube, Vodafone, L’Oréal, McDonald’s e Pingo Doce encerram o top 10 do ranking mensal elaborado pela MediaMonitor.

Entre as agências de meios também há novidades, com o mês a ser liderado pela Wavemaker, com um investimento, a preços de tabela, de 177,9 milhões de euros. Segue-se a Arena Media, com uma diferença de 600 mil euros, e na terceira posição a OMD, com 164,6 milhões de euros.

Dentsu Media, Initiative, Mindshare, Havas Media, Zenith, Starcom Media Vest e PHD são as restantes agências nas primeiras 10 posições do ranking mensal.

Nas agências criativas a liderança mantém-se em outubro com a VML, seguindo-se a Fuel, novamente na segunda posição, e o terceiro posto é agora da Havas Worldwide. No ranking seguem-se as agências Publicis, McCann Erickson, Dentsu Creative, BBDO, Nossa, Pepper e O Escritório.

No acumulado dos primeiros 10 meses do ano, o Ediclube mantém-se como o maior anunciante, com a Unilever-Fima e o Modelo Continente a manterem a segunda e terceira posição, respetivamente. OMD, Arena e Dentsu Media ocupam as primeiras posições entre as agências de meios e a VML, Fuel e Publicis nas agências criativas.