Porto tem as rendas mais baixas para lojas entre 16 cidades europeia
Valor de metro quadrado na Rua de Santa Catarina supera em pouco os mil euros. Lisboa, 70% acima, alcança igualmente posição de destaque entre as 16 cidades analisadas num estudo da JLL.
O Porto é onde se encontram espaços comerciais a preços mais acessíveis entre uma lista de 16 cidades europeias privilegiadas que fazem parte de um estudo da JLL divulgado esta terça-feira, e que se apresenta como análise da “rota de compras” de cidades estratégicas no continente.
Numa lista onde se incluem Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Irlanda, Itália e Polónia, Portugal conta com duas cidades. Lisboa surge na quarta posição no ranking dos preços mais em conta para o arrendamento de espaços comerciais, mas, ainda assim 70% acima dos 1.020 euros da Rua de Santa Catarina, a mais exclusiva das vias do Porto.
“O Porto está a consolidar a sua posição como um destino comercial chave em Portugal tanto para lojistas domésticos como internacionais”, nota a consultora imobiliária, apontando como motores para este mercado comercial “robusto e em expansão” os números recorde de turismo, a vasta população metropolitana e a regeneração urbana.
Notando uma “crescente procura pelas localizações prime, como a Rua de Santa Catarina ou a zona da Ribeira e Avenida dos Aliados, as quais têm registado um forte crescimento da procura e ocupação de espaços comerciais”, Andreia Almeida, responsável da JLL, antevê um reforço das marcas internacionais nos próximos anos, “incluindo operadores já presentes em Lisboa que procuram alargar operações para o Norte, bem como o reforço de marcas nacionais”. O movimento fará “intensificar a competição por espaços de qualidade, diminuir a disponibilidade e gerar uma tendência de subida das rendas a longo prazo”, reforça.
Já em Lisboa, a Rua Garrett e a Rua Augusta — que rivalizam com a vizinha Avenida da Liberdade como pontos das lojas de marcas mais nobres — apresentam os valores mais elevados no arrendamento comercial, segundo o estudo. Um metro quadrado comercial custa 1.740 euros.
Sobre Lisboa, o estudo destaca a posição de “mercado de retalho líder” no país, concentrando 29% das despesas efetuadas no comércio em Portugal. As lojas da capital têm o potencial de chegar a uma população residente que equivale a 25% do total nacional e tem o mais alto orçamento familiar do país (52.600 euros), aponta o estudo. “Prevê-se que as vendas no comércio em Lisboa cresçam anualmente 3,7% entre 2025 e 2029“, puxadas pelas despesas dos turistas e pelo consumo doméstico robusto”, aponta a JLL.
O estudo analisou as cidades de Antuérpia, Barcelona, Berlim, Bruxelas, Dublin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburgo, Londres, Madrid, Milão, Munique, Paris e Varsóvia, para lá de Lisboa e Porto.
Antuérpia e Bruxelas, ambas belgas, são as únicas cidades que, para lá do Porto, superam Lisboa na oferta de lojas mais acessíveis nas zonas nobres. A primeira, onde as famílias têm um rendimento médio de 71.800 euros (quase 40% acima de Lisboa), colocou no terceiro trimestre deste ano, período em análise no estudo, lojas em arrendamento por 1.700 euros cada metro quadrado – 40 euros abaixo das ruas Augusta e Garrett, e quase 70% acima do Porto.
Já a capital belga, onde o rendimento por família supera em pouco mais de 10% o de Lisboa, segundo números destacados neste estudo, tem na Rue Neuve lojas com a média do metro quadrado em 1.650 euros.
Os preços mais elevados apurados pela JLL neste lote de 16 cidades estão situados em Londres, Milão e Paris, num leque entre 20 mil e 21 mil euros.
Valores médios por metro quadrado no arrendamento nas zonas mais nobres:
- Londres – 21.000 euros/metro quadrado
- Paris – 20.500 euros/metro quadrado
- Milão – 20.000 euros/metro quadrado
- Munique – 4.080 euros/metro quadrado
- Berlim – 3.480 euros/metro quadrado
- Düsseldorf – 3.360 euros/metro quadrado
- Frankfurt – 3.360 euros/metro quadrado
- Barcelona – 3.226 euros/metro quadrado
- Madrid – 3.132 euros/metro quadrado
- Hamburgo – 3.000 euros/metro quadrado
- Dublin – 2.360 euros/metro quadrado
- Varsóvia – 1.920 euros/metro quadrado
- Lisboa – 1.740 euros/metro quadrado
- Antuérpia – 1.700 euros/metro quadrado
- Bruxelas – 1.650 euros/metro quadrado
- Porto – 1.020 euros/metro quadrado
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Porto tem as rendas mais baixas para lojas entre 16 cidades europeia
{{ noCommentsLabel }}