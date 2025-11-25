Local Online

Porto tem as rendas mais baixas para lojas entre 16 cidades europeia

Valor de metro quadrado na Rua de Santa Catarina supera em pouco os mil euros. Lisboa, 70% acima, alcança igualmente posição de destaque entre as 16 cidades analisadas num estudo da JLL.

A Rua de Santa Catarina tem o valor de arrendamento por metro quadrado mais elevado na “Invicta”, mostra o estudo da JLL. A vasta população na Área Metropolitana e os recordes de turistas contribuem para o sucesso do comércio, nota a imobiliáriaHugo Amaral/ECO

O Porto é onde se encontram espaços comerciais a preços mais acessíveis entre uma lista de 16 cidades europeias privilegiadas que fazem parte de um estudo da JLL divulgado esta terça-feira, e que se apresenta como análise da “rota de compras” de cidades estratégicas no continente.

Numa lista onde se incluem Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Irlanda, Itália e Polónia, Portugal conta com duas cidades. Lisboa surge na quarta posição no ranking dos preços mais em conta para o arrendamento de espaços comerciais, mas, ainda assim 70% acima dos 1.020 euros da Rua de Santa Catarina, a mais exclusiva das vias do Porto.

O Porto está a consolidar a sua posição como um destino comercial chave em Portugal tanto para lojistas domésticos como internacionais”, nota a consultora imobiliária, apontando como motores para este mercado comercial “robusto e em expansão” os números recorde de turismo, a vasta população metropolitana e a regeneração urbana.

Notando uma “crescente procura pelas localizações prime, como a Rua de Santa Catarina ou a zona da Ribeira e Avenida dos Aliados, as quais têm registado um forte crescimento da procura e ocupação de espaços comerciais”, Andreia Almeida, responsável da JLL, antevê um reforço das marcas internacionais nos próximos anos, “incluindo operadores já presentes em Lisboa que procuram alargar operações para o Norte, bem como o reforço de marcas nacionais”. O movimento fará “intensificar a competição por espaços de qualidade, diminuir a disponibilidade e gerar uma tendência de subida das rendas a longo prazo”, reforça.

Já em Lisboa, a Rua Garrett e a Rua Augusta — que rivalizam com a vizinha Avenida da Liberdade como pontos das lojas de marcas mais nobres — apresentam os valores mais elevados no arrendamento comercial, segundo o estudo. Um metro quadrado comercial custa 1.740 euros.

Sobre Lisboa, o estudo destaca a posição de “mercado de retalho líder” no país, concentrando 29% das despesas efetuadas no comércio em Portugal. As lojas da capital têm o potencial de chegar a uma população residente que equivale a 25% do total nacional e tem o mais alto orçamento familiar do país (52.600 euros), aponta o estudo. “Prevê-se que as vendas no comércio em Lisboa cresçam anualmente 3,7% entre 2025 e 2029“, puxadas pelas despesas dos turistas e pelo consumo doméstico robusto”, aponta a JLL.

O estudo analisou as cidades de Antuérpia, Barcelona, Berlim, Bruxelas, Dublin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburgo, Londres, Madrid, Milão, Munique, Paris e Varsóvia, para lá de Lisboa e Porto.

Comércio e esplanadas dos restaurantes reabrem após confinamento - 05ABR21
A crescente procura turística em Lisboa leva o arrendamento das lojas na Rua Augusta (na foto) e na Rua Garrett para valores 70% acima dos praticados na Rua de Santa Catarina, no PortoHugo Amaral/ECO

Antuérpia e Bruxelas, ambas belgas, são as únicas cidades que, para lá do Porto, superam Lisboa na oferta de lojas mais acessíveis nas zonas nobres. A primeira, onde as famílias têm um rendimento médio de 71.800 euros (quase 40% acima de Lisboa), colocou no terceiro trimestre deste ano, período em análise no estudo, lojas em arrendamento por 1.700 euros cada metro quadrado – 40 euros abaixo das ruas Augusta e Garrett, e quase 70% acima do Porto.

Já a capital belga, onde o rendimento por família supera em pouco mais de 10% o de Lisboa, segundo números destacados neste estudo, tem na Rue Neuve lojas com a média do metro quadrado em 1.650 euros.

Os preços mais elevados apurados pela JLL neste lote de 16 cidades estão situados em Londres, Milão e Paris, num leque entre 20 mil e 21 mil euros.

Valores médios por metro quadrado no arrendamento nas zonas mais nobres:

  • Londres – 21.000 euros/metro quadrado
  • Paris – 20.500 euros/metro quadrado
  • Milão – 20.000 euros/metro quadrado
  • Munique – 4.080 euros/metro quadrado
  • Berlim – 3.480 euros/metro quadrado
  • Düsseldorf – 3.360 euros/metro quadrado
  • Frankfurt – 3.360 euros/metro quadrado
  • Barcelona – 3.226 euros/metro quadrado
  • Madrid – 3.132 euros/metro quadrado
  • Hamburgo – 3.000 euros/metro quadrado
  • Dublin – 2.360 euros/metro quadrado
  • Varsóvia – 1.920 euros/metro quadrado
  • Lisboa – 1.740 euros/metro quadrado
  • Antuérpia – 1.700 euros/metro quadrado
  • Bruxelas – 1.650 euros/metro quadrado
  • Porto – 1.020 euros/metro quadrado

