Porto tem as rendas mais baixas para lojas entre 16 cidades europeia

O Porto é onde se encontram espaços comerciais a preços mais acessíveis entre uma lista de 16 cidades europeias privilegiadas que fazem parte de um estudo da JLL divulgado esta terça-feira, e que se apresenta como análise da “rota de compras” de cidades estratégicas no continente.

Numa lista onde se incluem Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Irlanda, Itália e Polónia, Portugal conta com duas cidades. Lisboa surge na quarta posição no ranking dos preços mais em conta para o arrendamento de espaços comerciais, mas, ainda assim 70% acima dos 1.020 euros da Rua de Santa Catarina, a mais exclusiva das vias do Porto.

“O Porto está a consolidar a sua posição como um destino comercial chave em Portugal tanto para lojistas domésticos como internacionais”, nota a consultora imobiliária, apontando como motores para este mercado comercial “robusto e em expansão” os números recorde de turismo, a vasta população metropolitana e a regeneração urbana.

Notando uma “crescente procura pelas localizações prime, como a Rua de Santa Catarina ou a zona da Ribeira e Avenida dos Aliados, as quais têm registado um forte crescimento da procura e ocupação de espaços comerciais”, Andreia Almeida, responsável da JLL, antevê um reforço das marcas internacionais nos próximos anos, “incluindo operadores já presentes em Lisboa que procuram alargar operações para o Norte, bem como o reforço de marcas nacionais”. O movimento fará “intensificar a competição por espaços de qualidade, diminuir a disponibilidade e gerar uma tendência de subida das rendas a longo prazo”, reforça.

Já em Lisboa, a Rua Garrett e a Rua Augusta — que rivalizam com a vizinha Avenida da Liberdade como pontos das lojas de marcas mais nobres — apresentam os valores mais elevados no arrendamento comercial, segundo o estudo. Um metro quadrado comercial custa 1.740 euros.

Sobre Lisboa, o estudo destaca a posição de “mercado de retalho líder” no país, concentrando 29% das despesas efetuadas no comércio em Portugal. As lojas da capital têm o potencial de chegar a uma população residente que equivale a 25% do total nacional e tem o mais alto orçamento familiar do país (52.600 euros), aponta o estudo. “Prevê-se que as vendas no comércio em Lisboa cresçam anualmente 3,7% entre 2025 e 2029“, puxadas pelas despesas dos turistas e pelo consumo doméstico robusto”, aponta a JLL.

O estudo analisou as cidades de Antuérpia, Barcelona, Berlim, Bruxelas, Dublin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburgo, Londres, Madrid, Milão, Munique, Paris e Varsóvia, para lá de Lisboa e Porto.

Antuérpia e Bruxelas, ambas belgas, são as únicas cidades que, para lá do Porto, superam Lisboa na oferta de lojas mais acessíveis nas zonas nobres. A primeira, onde as famílias têm um rendimento médio de 71.800 euros (quase 40% acima de Lisboa), colocou no terceiro trimestre deste ano, período em análise no estudo, lojas em arrendamento por 1.700 euros cada metro quadrado – 40 euros abaixo das ruas Augusta e Garrett, e quase 70% acima do Porto.

Já a capital belga, onde o rendimento por família supera em pouco mais de 10% o de Lisboa, segundo números destacados neste estudo, tem na Rue Neuve lojas com a média do metro quadrado em 1.650 euros.

Os preços mais elevados apurados pela JLL neste lote de 16 cidades estão situados em Londres, Milão e Paris, num leque entre 20 mil e 21 mil euros.

Valores médios por metro quadrado no arrendamento nas zonas mais nobres: