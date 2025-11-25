Portugal tem o sexto menor aumento do rendimento per capita da UE em 20 anos
Balanço do Eurostat revela que, entre 2004 e 2024, países do Sul da União Europeia registaram desempenhos inferiores no aumento do rendimento per capita das famílias. Grécia e Itália têm quebras.
O rendimento per capita das famílias da União Europeia aumentou 22% entre 2004 e 2024, mas Portugal registou a sexta menor subida, num ranking liderado pela Roménia e com Grécia e Itália no extremo oposto registando quebras, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat.
Os dados do organismo de estatística europeu recordam que o rendimento per capita das famílias na União Europeia cresceu de forma constante entre 2004 e 2008, estagnou entre 2008 e 2011 devido à crise financeira e recuou entre 2012 e 2013.
Desde então, retomou a trajetória de subida até 2020, quando caiu devido à pandemia. Em 2021, voltou a registar-se uma recuperação, embora tenha aumentado a um ritmo mais lento em 2022 e 2023. Todavia, os dados preliminares de 2024 indicam uma aceleração.
Analisando os países da UE, a Roménia apresentou o maior crescimento durante os últimos 20 anos (134%), seguida pela Lituânia (95%), Polónia (91%) e Malta (90%).
Grécia e Itália foram os únicos países onde o rendimento das famílias diminuiu (-5% e -4%, respectivamente), enquanto os menores aumentos foram registados em Espanha (11%), Áustria (14%), Bélgica (15%), Luxemburgo (17%). Portugal ocupa o sexto lugar com o menor crescimento, com uma taxa de cerca de 21%.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Portugal tem o sexto menor aumento do rendimento per capita da UE em 20 anos
{{ noCommentsLabel }}