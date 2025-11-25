Portugal tem o sexto menor aumento do rendimento per capita da UE em 20 anos

O rendimento per capita das famílias da União Europeia aumentou 22% entre 2004 e 2024, mas Portugal registou a sexta menor subida, num ranking liderado pela Roménia e com Grécia e Itália no extremo oposto registando quebras, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat.

Os dados do organismo de estatística europeu recordam que o rendimento per capita das famílias na União Europeia cresceu de forma constante entre 2004 e 2008, estagnou entre 2008 e 2011 devido à crise financeira e recuou entre 2012 e 2013.

Desde então, retomou a trajetória de subida até 2020, quando caiu devido à pandemia. Em 2021, voltou a registar-se uma recuperação, embora tenha aumentado a um ritmo mais lento em 2022 e 2023. Todavia, os dados preliminares de 2024 indicam uma aceleração.

Analisando os países da UE, a Roménia apresentou o maior crescimento durante os últimos 20 anos (134%), seguida pela Lituânia (95%), Polónia (91%) e Malta (90%).

Grécia e Itália foram os únicos países onde o rendimento das famílias diminuiu (-5% e -4%, respectivamente), enquanto os menores aumentos foram registados em Espanha (11%), Áustria (14%), Bélgica (15%), Luxemburgo (17%). Portugal ocupa o sexto lugar com o menor crescimento, com uma taxa de cerca de 21%.