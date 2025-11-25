BRANDS' ECO

BRANDS' ECO Produtividade e competitividade: que desafios se colocam à indústria nacional?

No próximo dia 5 de dezembro, líderes políticos e empresariais vão reunir-se no Estúdio ECO para debater a competividade e a produtividade do país. O evento é gratuito, mas sujeito a inscrição.

A produtividade da indústria portuguesa vai estar em debate no Estúdio ECO no próximo dia 5 de dezembro, num encontro que pretende juntar quem decide, quem executa e quem pensa o futuro do setor. Sob o tema “Produtividade e Competitividade da Indústria em Portugal”, o encontro irá reunir líderes empresariais, responsáveis de associações setoriais, representantes do Governo e especialistas para um debate profundo sobre os desafios e as oportunidades que se colocam hoje à indústria nacional.

Num contexto marcado pela pressão da concorrência internacional, pela transição energética e digital, pela necessidade de ganhar escala e de reter talento, a indústria portuguesa enfrenta um teste decisivo: conseguir aumentar a produtividade sem perder competitividade e capacidade de criação de valor. É este o ponto de partida do encontro no Estúdio ECO, que pretende colocar na mesma sala decisores políticos, associações empresariais e responsáveis de clusters e entidades de inovação ligados à indústria.

