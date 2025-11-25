Próximo consórcio do Center for Responsible AI vai ser na área da saúde

O presidente executivo (CEO) do Center for Responsible AI, Paulo Dimas, anunciou esta terça-feira que o novo consórcio da associação será na área da saúde, um investimento de 21 milhões de euros com cinco produtos e 12 parceiros. Paulo Dimas falava no Responsible AI Forum 2025, na Fundação Champalimaud, em Lisboa.

O responsável adiantou que o novo consórcio será na área da saúde, “com cinco produtos, 12 parceiros” e “21 milhões de euros”, mas ainda aguarda aprovação.

Não foram avançados quem são os parceiros do consórcio. O atual consórcio, liderado pela Sword Health, termina em junho, referiu. No próximo ano “vamos fazer este evento internacional”, afirmou ainda o CEO do Center for Responsible AI. No evento foram apresentados “demos” dos projetos que o atual consórcio está a desenvolver.

No discurso de encerramento, o ministro do Estado e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, afirmou também que Portugal tem condições para liderar em inteligência artificial (IA), salientando que a oportunidade existe e depende de todos. Na sua intervenção, o ministro referiu que Portugal tem condições únicas.

“É muito importante compreendermos a oportunidade única que temos diante de nós, que temos condições para liderar em IA”, disse Gonçalo Matias, admitindo que há pessoas que pensam que tal não é possível. Mas, “a oportunidade existe e é da nossa responsabilidade”, ou seja, “de todos nós, das instituições privadas, dos investigadores, mas também do Governo”, prosseguiu.

“É muito importante olharmos para a inteligência artificial e para o desenvolvimento tecnológico e aplicá-la de forma responsável” e com ética, salientou. O governante reiterou que está a trazer a IA para a Administração Pública e em outras áreas onde pode ser importante

A inteligência artificial precisa da confiança dos cidadãos, referiu. A futura Agenda Nacional de IA, “prevista para as próximas semanas, está no cerne deste sistema de confiança”, acrescentou o ministro.

Por sua vez, a presidente da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza, que antecedeu ao ministro no encerramento, deixou uma mensagem clara: “Temos em Portugal uma oportunidade de estar na frente deste trabalho, mas temos de preparar seriamente e estrategicamente, devemos a nós como devemos aos nossos cidadãos”, referiu. A IA “não irá esperar por ninguém”, sublinhou Leonor Beleza, que defendeu uma abordagem multidisciplinar.