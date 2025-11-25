BRANDS' ECO Qual é o verdadeiro impacto da diretiva europeia NIS2?
Reguladores, empresas e representantes do Governo debatem o novo enquadramento europeu da cibersegurança e o seu impacto no tecido económico, no Estúdio ECO, no dia 3 de dezembro.
Num momento em que a Diretiva NIS2 redefine o nível de exigência em cibersegurança na União Europeia, multiplicam-se as dúvidas sobre o que muda, na prática, para empresas e organismos públicos.
Para debater o impacto deste novo enquadramento no tecido económico nacional, reguladores, empresas e representantes do Governo reúnem-se no dia 3 de dezembro, no Estúdio ECO. Será discutido as novas obrigações e os desafios inerentes à aplicação desta nova diretiva.
O evento é aberto ao público, mediante inscrição. Consulte o programa e reserve o seu lugar aqui.
