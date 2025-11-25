Santalucia torna-se a segunda maior acionista do banco Unicaja
A seguradora espanhola aumentou para quase 10% a sua participação no banco como estratégia para salvaguardar a parceria estratégica.
A seguradora espanhola Santalucia decidiu reforçar o seu capital investido no banco Unicaja, duplicando para o dobro o capital investido naquela que está a ser considerada uma ação para proteger a aliança estratégica entre a Santalucia e o banco.
De acordo com o INESE, a seguradora, que até ao último registo oficial figurava com 5,1% de capital no Unicaja, tem vindo a aumentar a sua participação nos últimos meses, até se aproximar dos 10%.
Este investimento faz da seguradora a segunda maior acionista do Unicaja, apenas atrás da Fundación Bancaria Unicaja, que controla cerca de 30%.
Este reforço acionista irá permitir à seguradora solidificar a sua joint venture com a Unicaja, a Unicorp Vida, cuja atividade disparou com um crescimento de 75,8% em prémios nos primeiros nove meses do ano, numa altura em que pressão para fusões no setor bancário continua a aumentar.
Já no princípio do ano, segundo El Confidencial, o Unicaja estava em conversações com o banco Sabadell sobre uma possível integração, enquanto este último tentava travar a OPA lançada pelo BBVA, uma operação que acabou por não avançar.
Também outras empresas seguiram uma estratégia de aumento de participações como forma de salvaguardar acordos estratégicos. Foi o caso da Zurich em Espanha, que reforçou o seu peso no Banco Sabadell após o movimento do BBVA, e o Crédit Agricole, que elevou a sua presença no Banco BPM até cerca de 20% quando a UniCredit demonstrou interesse na entidade italiana.
A Santalucía Seguros tem origem centenária e é um dos negócios do Grupo Santalucía, sociedade matriz, é também a 12ª maior seguradora ibérica, segundo dados compilados pelo ECOseguros.
