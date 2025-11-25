Stoneweg e Bentall Green OAK (BGO) unem-se para criar uma plataforma líder no mercado imobiliário residencial em Espanha

A Stoneweg Spain e a BGO, empresas de investimento imobiliário, concordaram em lançar uma joint venture estratégica com o objetivo de desenvolver uma plataforma líder de ‘living’ na Espanha, aproveitando a forte procura no país e a escassez de novos projetos.

O modelo Flex Living posicionou-se como uma das principais tendências do mercado imobiliário espanhol, impulsionado por uma mudança nas necessidades habitacionais e laborais. Nesse sentido, os projetos são concebidos para atender à procura de jovens profissionais que procuram um alojamento moderno, bem localizado e com serviços integrados, mas também de empresas e instituições que precisam de soluções temporárias para o seu pessoal-chave. A Stoneweg e a BGO aspiram desempenhar um papel de destaque no desenvolvimento desta nova geração de projetos e alojamentos.

A Stoneweg, através da sua marca «Bext Space», já possui experiência no setor, uma vez que desenvolveu o «Bext Vallecas», vendido este ano à GMP, e o recém-inaugurado complexo «Bext Valdebebas», que se tornará o primeiro ativo da joint venture entre a Stoneweg e a BGO. O espaço de Valdebebas, em regime de aparthotel, conta com um total de 583 unidades, com estúdios e apartamentos de um e dois quartos. O projeto inclui áreas comuns como ginásio, co-working, padel ou piscina e certificação ambiental BREEAM Excellent. A aquisição foi financiada pelo Aareal Bank.

Javier López Galdos, diretor-geral da BGO, afirmou que continuam a apostar «no setor residencial em Espanha, uma vez que vemos margem de crescimento nos diferentes segmentos face ao claro défice estrutural de habitação no país. Estamos satisfeitos por unir forças com a Stoneweg, uma referência indiscutível no setor residencial em Espanha, e esperamos continuar a executar em conjunto esta estratégia».

Joaquín Castellví, cofundador e diretor de investimentos (CIO) da Stoneweg, destacou que «esta aliança com o nosso parceiro BGO representa um passo decisivo para consolidar a nossa liderança no segmento residencial em Espanha, depois de termos sido um dos primeiros investidores a apostar neste mercado. Na Stoneweg, mantemos uma firme convicção e compromisso com o setor residencial em Espanha, impulsionados pela necessidade de oferecer soluções habitacionais que combinem qualidade, sustentabilidade e flexibilidade, alinhadas com os novos estilos de vida urbanos».