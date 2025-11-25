Taxas do crédito à habitação sobem a três e seis meses
As Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação da casa, subiram a três e seis meses, tendo descido no prazo de 12 meses.
As taxa Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação mensal da casa, subiram esta terça-feira a três e seis meses e desceram a 12 meses em relação a segunda-feira.
- A taxa Euribor a seis meses subiu para 2,121%, mais 0,001 pontos do que na segunda-feira.
- No prazo de 12 meses, a taxa Euribor recuou para 2,206%, menos 0,003 pontos.
- Em sentido contrário, a Euribor a três meses subiu para 2,066%, mais 0,007 pontos do que na segunda-feira.
Em 30 de outubro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, pela terceira reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.
A presidente do BCE, Christine Lagarde, considerou no final da reunião de 30 de outubro, em Florença, que a entidade se encontra “em boa posição” do ponto de vista da política monetária, mas sublinhou que não é um lugar fixo.
A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 17 e 18 de dezembro em Frankfurt.
As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Taxas do crédito à habitação sobem a três e seis meses
{{ noCommentsLabel }}