Taxas do crédito à habitação sobem a três e seis meses

As taxa Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação mensal da casa, subiram esta terça-feira a três e seis meses e desceram a 12 meses em relação a segunda-feira.

A taxa Euribor a seis meses subiu para 2,121% , mais 0,001 pontos do que na segunda-feira.

, mais 0,001 pontos do que na segunda-feira. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor recuou para 2,206% , menos 0,003 pontos.

, menos 0,003 pontos. Em sentido contrário, a Euribor a três meses subiu para 2,066%, mais 0,007 pontos do que na segunda-feira.

Em 30 de outubro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, pela terceira reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, considerou no final da reunião de 30 de outubro, em Florença, que a entidade se encontra “em boa posição” do ponto de vista da política monetária, mas sublinhou que não é um lugar fixo.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 17 e 18 de dezembro em Frankfurt.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.