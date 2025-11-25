Advocatus

Tribunal reconhece que Ius Omnibus pode iniciar ações coletivas em Portugal

  • Lusa
  • 25 Novembro 2025

A Ius Omnibus tem várias ações por violação dos direitos e interesses dos consumidores como as contra Daimler/Mercedes-Benz, Sony, Google, Apple, Meo e Nowo.

O Tribunal de Concorrência, Regulação e Supervisão de Santarém reconheceu que a Ius Omnibus “cumpre todos os requisitos legais” para poder iniciar ações coletivas em Portugal, anunciou a organização de defesa dos consumidores.

“No despacho minucioso, a juíza conclui que a Ius Omnibus cumpre todos os requisitos legais de legitimidade ativa estabelecidos nas leis da ação popular e do ‘private enforcement’ da concorrência (LAP/LPE)”, refere a associação em comunicado hoje enviado à Lusa.

Segundo a associação, este despacho, emitido no âmbito do caso Abanca sobre violação de regras da concorrência, representa “um marco importante na afirmação da legitimidade da associação para iniciar ações coletivas em Portugal e defender os direitos dos consumidores” na União Europeia (UE).

A Ius Omnibus acrescenta que a juíza considerou que a efetividade do direito dos consumidores à compensação, em particular nos casos de concorrência, “só pode ser assegurada através de ações ‘opt out’ [autoexclusão] e com financiamento de terceiros”.

A associação assinala que esta é uma reação a alegações de empresas que contestam a legitimidade da Ius para não terem de compensar os consumidores.

O tribunal pediu esclarecimentos ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) sobre uma única questão: se o direito europeu “se opõe a regimes nacionais que permitem ações coletivas intentadas por entidades cujo rendimento registado vem de financiamento de terceiros”.

O tribunal de Santarém vai ainda questionar o TJUE sobre se o direito europeu se põe à opção do legislador português “de remunerar o financiador da ação coletiva a partir da parte não distribuída da indemnização global”, sendo que a legitimidade da Ius Omnibus “não depende desta questão”.

A Ius Omnibus foi fundada em 2020 e é uma organização europeia de consumidores, sem fins lucrativos, sediada em Portugal. Tem várias ações em toda a Europa, incluindo em Portugal, por violação dos direitos e interesses dos consumidores (ações contra Daimler/Mercedes-Benz, Sony, Google, Apple, Meo, Nowo, entre outras).

Em 2024, o Tribunal da Concorrência aceitou as cinco ações populares da Ius Omnibus, que reclama mais de 5.000 milhões de euros a 12 bancos, por alegada concertação que levou à redução da concorrência e penalizou consumidores e PME nos juros pagos nos créditos.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Reportagem

    O primeiro dos champanhes à procura de novas fórmulas

  • Ventura foi à ‘casa’ de Mendes arrancar vitória à tangente

  • Açores prometem “determinação” para manter Ryanair

  • Bolsonaro começa a cumprir pena de prisão

  • Esta é a chave do Euromilhões. Jackpot é de 162 milhões

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Tribunal reconhece que Ius Omnibus pode iniciar ações coletivas em Portugal

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Visita dos vencedores do prémio Jacinto Nunes ao complexo do Banco de Portugal no Carregado - 11NOV19

Ius Omnibus avança com ação popular contra “cartel da banca”

Alberto Teixeira,

Associação de defesa do consumidor avançou com várias ações no tribunal de Santarém, onde está a ser julgado o chamado "cartel da banca", que enfrenta uma coima de 225 milhões da Concorrência.