Guerra na Europa

Ucrânia. Marcelo alerta que procura de resultado “muito imediato” pode criar “problema muito grave”

  • Lusa
  • 25 Novembro 2025

O chefe de Estado reiterou que é preciso "uma paz que seja duradoura, que respeite princípios internacionais fundamentais".

O Presidente da República alertou esta terça-feira, a propósito das negociações para a paz na Ucrânia, que a procura de um resultado “muito imediato” pode criar “um problema muito grave” a prazo.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava à saída de uma conferência sobre o 25 de Novembro de 1975, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, não comentou em concreto os contactos em curso nem as posições das duas partes, Ucrânia e Rússia, mas referiu que “há vários processos em simultâneo a decorrer”.

Há contactos entre vários Estados, há contactos que envolvem a União Europeia, que são também muitos Estados. E tudo decorre a uma velocidade grande. Eu nesses momentos gosto só de recordar princípios”, acrescentou. O chefe de Estado reiterou, em seguida, que é preciso “uma paz que seja duradoura, que respeite princípios internacionais fundamentais”.

Segundo o Presidente da República, “o problema é muito simples: se aquilo que se consegue não respeita certos valores e princípios, provavelmente não é uma paz duradoura”.

“Deve fazer-se tudo pela paz, mas não de tal maneira que, para ter um determinado resultado muito imediato, muito imediato, muito imediato, se crie um problema muito grave, muito grave, muito grave, num prazo não muito longo”, alertou Marcelo Rebelo de Sousa.

